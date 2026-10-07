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aéroport de Lyon
L’aéroport de Lyon Saint Exupéry. © ALLILI MOURAD/SIPA

Plus d’un vol sur trois a décollé avec au moins 30 minutes de retard cet été à Lyon

  • par Corentin Lucas

    • Selon le bilan estival publié par Indemniflight, 35,5% des vols mesurés au départ de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ont décollé avec au moins 30 minutes de retard entre le 1er juillet et le 31 août.

    Les voyageurs ayant pris l’avion depuis l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry cet été ont-ils été épargnés par les retards ? Pas vraiment selon les derniers chiffres publiés par Indemniflight, un service d'aide à l'indemnisation des passagers aériens. Entre le 1er juillet et le 31 août, 35,5% des vols au départ de Lyon ont décollé avec au moins 30 minutes de retard.

    Sur les 7 388 vols suivis par l’entreprise, cela représente 2 621 vols, soit plus d’un vol sur trois. L’indicateur prend en compte le roulage au sol et correspond uniquement aux vols suivis par Indemniflight. Avec ce taux de 35,5%, Lyon-Saint-Exupéry se classe quatrième parmi les huit aéroports français étudiés, derrière Nice (53,5%), Paris-Charles-de-Gaulle (45,6%) et Marseille (36,6%).

    Plus de 1 000 vols avec au moins une heure de retard

    Les retards les plus importants concernent également une grande part des vols suivis. À Lyon, 13,8% des 7 388 vols mesurés, soit 1 017 vols, ont décollé avec au moins une heure de retard par rapport à l’horaire prévu.

    À noter que le règlement européen prévoit une possible indemnisation lorsque le passager arrive à destination finale avec au moins trois heures de retard, sous certaines conditions. Le montant peut atteindre 600 euros.

    Lire aussi : Depuis Lyon, easyJet lance des vols vers Louxor et mise sur les croisières sur le Nil

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