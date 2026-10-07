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Les voies du tramway bloquées à Lyon 1 sur le campus de la Doua ce mercredi 7 octobre 2026.

Mouvement lycéen en direct : des universités lyonnaises bloquées, la circulation du tramway perturbée

  • par Vincent Guiraud

    • Au lendemain d'une grande manifestation à Lyon, le mouvement lycéen se poursuit ce mercredi 7 octobre pour la deuxième semaine consécutive. Suivez en direct l'évolution de la situation à Lyon et dans le département du Rhône.

    8h55 : quelques rassemblements à Lyon

    Des rassemblement ont lieu actuellement devant des lycées à Lyon : le lycée Ampère, le lycée Saint Just ou encore le lycée Récamier.

    8h44 : la circulation des tramways perturbée à Lyon 1

    Les voies du tramway sont bloquées sur le campus de la Doua à l'université Lyon 1 ce mardi. Les manifestants ont mis toutes sorte d'objet sur les rails. Le T4 circule uniquement de Feyzin à Charpennes tandis que le T1 circule de Debourg à Charpennes. Les stations de Charpennes à IUT Feyssine ne sont plus desservies.

    A lire aussi : "On est à bout" : à Lyon, plus de 20 000 personnes ont défilé dans les rues pour soutenir le mouvement lycéen

    8h35 : Situation relativement calme

    La situation est relativement calme à Lyon et dans le Rhône ce mercredi matin, notamment devant les lycées. La préfecture du Rhône indique que les universités Lyon 1 et Lyon 2 sont concernées par des blocages et rassemblements ce matin, tout comme l'ENS à Lyon.

    8h20 : huit établissements concernés par des restrictions ce mercredi dans le Rhône

    Après plusieurs jours de mobilisation et une manifestation mardi à Lyon, huit lycées du Rhône sont concernés ce mercredi 7 octobre par un nouvel arrêté préfectoral interdisant les rassemblements à leurs abords. C'est beaucoup moins que la veille où plus de 60 établissements étaient fermés et dispensaient les cours à distance.

    Lire aussi : Mouvement lycéen en direct : 20 000 manifestants ont défilé à Lyon, retour progressif au calme

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