De Gratte-Ciel à la Soie en passant par le Tonkin, Grandclément ou Saint-Jean, plusieurs quartiers de Villeurbanne vont poursuivre leur transformation dans les prochaines années. Ce mardi 6 octobre, la Ville a fait le point sur les principaux chantiers en cours ou à venir.

Avec une programmation pluriannuelle d’investissement de 350 millions d’euros sur sept ans, Villeurbanne entend poursuivre la transformation de plusieurs de ses quartiers. Logements, équipements publics, espaces verts et nouvelles lignes de tramway doivent accompagner le développement de la commune et sa croissance démographique.

A lire aussi : "On ne sait pas où on va" : Van Styvendael attend toujours un "cap clair" de la Métropole de Lyon

Gratte-Ciel : le nouveau centre-ville prend forme

C’est l’un des chantiers les plus importants. Dans le quartier Gratte-Ciel, 226 logements du lot B doivent être livrés à partir de mi-2027, tandis que les lots A et C suivront en 2028. Le futur cinéma de quatre salles et l’Espace jeunes doivent également ouvrir en 2028.

Le secteur continuera d'évoluer avec le programme des Contreforts, comprenant 2 300 m² de commerces et bureaux, et la transformation de la place Chanoine-Boursier. Cette dernière doit être agrandie, végétalisée et en partie piétonnisée, avec une fontaine et des zones de fraîcheur. Sous réserve d'une validation début 2027, les travaux pourraient s'étendre de mi-2027 au printemps 2029. L'hôtel Ariana doit également être réhabilité et surélevé, avec un rooftop et un restaurant au dernier étage.

La Filature : un parc de deux hectares

Entre le centre-ville et le campus de la Doua, le parc Roger-Planchon doit ouvrir au printemps 2027. Sur deux hectares, il comprendra notamment un jardin clos de 4 300 m², des terrains de basket, mini-foot et pétanque, des trampolines, deux grandes prairies et une aire canine. L'investissement prévisionnel atteint 4,3 millions d'euros.

A lire aussi : 4 millions d'euros en 2027 : comment Villeurbanne veut s'adapter aux fortes chaleurs

Tonkin : une médiathèque et le siège de Handicap International

La transformation du Tonkin passe notamment par le site de l'ancienne clinique. Après 25 logements livrés en 2025, une médiathèque municipale de 1 200 m² doit y ouvrir fin 2028. Le nouveau siège mondial de Handicap International doit également accueillir 350 collaborateurs et disposer d'un jardin privatif de 2 300 m². Cegid doit, de son côté, transférer son siège de Lyon-Vaise boulevard de Stalingrad au premier semestre 2027. La Ville souhaite parallèlement intégrer le Tonkin au futur programme national de renouvellement urbain pour lui permettre de transformer en profondeur ce quartier.

Grandclément : 216 logements et un futur parc

À Grandclément, l'inauguration du programme N02 est prévue cet automne. L'opération comprend 216 logements, allant du locatif social à l'accession libre, ainsi que sept cellules commerciales et des espaces destinés à des activités productives. Des acquisitions foncières sont parallèlement menées par la Métropole pour permettre la réalisation du futur parc. Le quartier bénéficie désormais également de la desserte du T6 et du TB12.

A lire aussi : BST à Grandclément : le maire de Villeurbanne suspendu à la décision du ministre de l'Intérieur

Saint-Jean : la transformation entre dans une nouvelle phase

Le projet de renouvellement de Saint-Jean avance lui aussi. Le 28 septembre, la Métropole a lancé la procédure de déclaration d'utilité publique et la mise en compatibilité du projet avec le PLU-H. Des rencontres avec les habitants doivent se tenir cet automne avant le lancement des procédures réglementaires d'ici à la fin de l'année. Dans le même temps, les travaux de la résidence d'Est Métropole Habitat et la réfection de la digue doivent démarrer cet automne. Le tramway T9, dont les travaux s'achèvent, doit entrer en service à la mi-2027.

Les Buers : le programme Anru touche à sa fin

Aux Buers, les dernières réhabilitations des barres E et F doivent être livrées au second semestre 2027. Un nouvel immeuble de 61 logements en locatif libre est attendu dès novembre 2026. Le Passage 33, consacré à l'emploi, à la formation et à l'entrepreneuriat, ainsi que la Maison des services publics doivent ensuite s'installer dans de nouveaux locaux à l'automne 2027. Ces dernières livraisons doivent marquer l'achèvement du programme Anru du quartier. Le complexe sportif Dominique-Mateo, "très attendu par les habitants du quartier" sera lui mis en service à l'automne.

La Soie : logements, équipements sportifs et nouveaux tramways

À la Soie, l'une des dernières opérations de la Zac prévoit 62 logements : 41 logements sociaux et 21 logements en accession abordable. Le complexe sportif Alice-Milliat a ouvert à la rentrée 2026, tandis que le complexe Dominique-Mateo, entièrement restructuré pour 5,81 millions d'euros, doit être mis en service cet automne.

Le renouvellement urbain de Jacques-Monod est également entré dans sa phase opérationnelle, avec une livraison des réhabilitations prévue au second semestre 2027. Enfin, les transports vont continuer à remodeler le secteur : le T9 doit être mis en service mi-2027, tandis que le futur T8, appelé à relier les lignes T9 et T10 et à desservir notamment la Soie et les Brosses, est annoncé pour 2030.