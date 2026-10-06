Théâtre Jean-Vilar : Michel Cymes monte sur les planches

Après avoir marqué le paysage audiovisuel français, Michel Cymes change de décor et fait ses premiers pas sur scène avec Secret(s) médical.

Cette comédie plonge avec humour dans les zones sensibles du monde médical. La pièce réunit quatre anciens étudiants en médecine autour d’un dîner entre amis, jusqu’au moment où une révélation vient bouleverser leurs certitudes.

Lorsqu’un psychiatre dévoile une information concernant l’un de ses patients, un homme politique au parcours controversé, le groupe se retrouve confronté à une question vertigineuse : jusqu’où peut-on aller au nom de l’intérêt général ?

Entre tensions, secrets et débats de conscience, la pièce interroge les limites de la confiance et du serment médical. Un spectacle qui mêle réflexion, humour et regard critique sur un univers que Michel Cymes connaît intimement.

Secret(s) médical – Le 10 octobre au théâtre Jean-Vilar, Bourgoin-Jallieu