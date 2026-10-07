Mouvement lycéen : huit établissements concernés par des restrictions ce mercredi dans le Rhône

Après plusieurs jours de mobilisation et une manifestation mardi à Lyon, huit lycées du Rhône sont concernés ce mercredi 7 octobre par un nouvel arrêté préfectoral interdisant les rassemblements à leurs abords.

La mobilisation lycéenne se poursuit ce mercredi 7 octobre dans le Rhône. Face au risque de nouveaux incidents, la préfecture a pris un arrêté concernant huit établissements, à Lyon, Vénissieux, Bron, Décines-Charpieu, Meyzieu et Sain-Bel. De 6 heures à 18 heures, cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs sont interdits dans un rayon de 100 mètres autour de ces lycées.

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Sont concernés les lycées Marcel-Sembat à Vénissieux, Lacassagne, La Martinière-Diderot et Jean-Lurçat à Lyon, Charlie-Chaplin à Décines-Charpieu, Jean-Paul-Sartre à Bron, Colonel-Arnaud-Beltrame à Meyzieu et Germaine-Tillion à Sain-Bel.

Ces restrictions interviennent au lendemain de la manifestation organisée mardi à Lyon par l'intersyndicale de l'Éducation nationale et des organisations étudiantes et lycéennes. Selon la préfecture, des incidents ont de nouveau été recensés en marge de cette mobilisation aux abords de 23 établissements, avec notamment des feux de poubelles, des barricades, des jets de cocktails Molotov et des intrusions. Un policier a été blessé.

Depuis le 28 septembre, plusieurs journées de mobilisation ont été émaillées d'affrontements et de nombreuses interpellations dans l'agglomération lyonnaise.

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