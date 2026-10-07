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Un orage à Sathonay le 11 juillet 2024. (Photo fournie)

Dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages

  • par La Rédaction

    • Dix départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune aux orages ce mercredi 7 octobre par Météo France.

    Ce mercredi s'annonce pluvieux et orageux sur une large partie de la France. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dix départements sont concernés par une vigilance jaune aux orages. Il s'agit du Rhône, de l'Ain, de l'Isère, de la Loire, de la Haute-Loire, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la Drôme et de l'Ardèche.

    L'épisode pluvio-orageux qui sévit actuellement dans le sud-est remontera légèrement jusque dans notre région.

    Par ailleurs, la Drôme et l'Ardèche sont également concernés par une vigilance pluie-inondation ce mercredi 7 octobre.

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