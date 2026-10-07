Hébergement d'urgence : les professionnels du social appelés à se mobiliser jeudi à Lyon

Sud Santé Sociaux 69 appelle à un rassemblement jeudi 8 octobre à 18 heures, place Carnot à Lyon, pour dénoncer notamment le manque de places d'hébergement.

Les professionnels du social et du médico-social sont appelés à se rassembler jeudi à 18 heures, place Carnot dans le 2e arrondissement de Lyon. Cette mobilisation, organisée par Sud Santé Sociaux 69 avec plusieurs collectifs et syndicats, doit notamment dénoncer le manque de moyens du secteur et défendre le droit à l'hébergement.

Parmi les revendications figurent l'ouverture de 15 000 places d'hébergement, le maintien de places pour les mères isolées ou encore l'absence d'expulsion des squats et campements sans solution d'hébergement adaptée.

Ce rassemblement s'inscrit dans une semaine de mobilisation débutée mardi devant la Villa Saint-Raphaël et qui doit se poursuivre vendredi devant la Métropole de Lyon, avant une manifestation samedi à 11 heures au départ de l'Agence régionale de santé.