Le Lyonnais Paul Seixas vise le classement général pour sa première participation. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

Le Tour de France 2026 s’élance ce samedi 4 juillet depuis Barcelone, en Espagne. Parmi les 184 coureurs présents au départ, cinq sont issus de Lyon et son agglomération.

Entre ambitions au classement général, chasse aux étapes et rôle d’équipier, tous espèrent briller sur les routes de la Grande Boucle. C’est le cas de nos cinq coureurs de la région lyonnaise présents sur la liste du Tour de France 2026.

Paul Seixas, le prodige déjà attendu au sommet

À seulement 19 ans, Paul Seixas est la grande attraction tricolore de ce Tour. Originaire de la région lyonnaise et formé notamment au Vélo Club de Villefranche Beaujolais, le jeune coureur de la Decathlon-CMA CGM dispute sa première Grande Boucle avec déjà une étiquette de favori pour un très bon classement général.

C’est simple : il y aura Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et Paul Seixas. Impressionnant depuis le début de saison, il est considéré comme l’un des plus grands prospects du cyclisme mondial. Une place finale dans le top 5, voire mieux, n’est pas exclue. Pour le repérer facilement, il suffira d’observer un certain dossard “51”.

Paul Seixas, nouvelle pépite du cyclisme mondial. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Dorian Godon pour une victoire d’étape ?

Natif de Vitry-sur-Seine, Dorian Godon (Netcompany-Ineos) a fait toutes ses classes à Lyon, notamment au Lyon Sprint Evolution, puis au VC de Vaulx-en-Velin. Pour son troisième Tour de France, le champion de France 2025 ciblera avant tout les étapes vallonnées susceptibles de convenir à ses qualités de puncheur. Cette saison, il a déjà levé les bras à six reprises. Deux fois sur un chrono, son autre gros point fort. Il sera donc à surveiller dès la première étape avec ce contre-la-montre dans les rues de Barcelone.

Né à Pierre-Bénite, Clément Berthet, grimpeur de la Groupama-FDJ, tentera de battre sa jolie 25e place au classement général acquise lors de l’édition 2023. Il sera également chargé d’accompagner Guillaume Martin-Guyonnet en montagne. Sa chance de victoire pourrait se trouver dans une échappée en troisième semaine.

Dorian Godon, désormais ancien champion de France sur route. @Sipa

Clément Russo, l’expérience du Rhône au profit des leaders

Comme Paul Seixas, Clément Russo (Groupama-FDJ) a grandi entre Rhône et Saône. Le Lyonnais retrouve le Tour pour la cinquième fois de sa carrière, à 31 ans. Contrairement à son coéquipier rhodanien, Clément Berthet, l’ancien champion de France amateurs risque de devoir se sacrifier pour ses leaders. Avec sa belle pointe de vitesse, il pourra néanmoins tenter sa chance lors des arrivées massives, puisqu’aucun sprinter n’a été retenu par son équipe.

Clément Russo à l'assaut de sa cinquième Grande Boucle. @Groupama-FDJ United

Mattéo Vercher, le tout pour le tout

Passé par plusieurs clubs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Lyonnais Mattéo Vercher (TotalEnergies) dispute lui aussi la Grande Boucle pour la troisième fois de sa jeune carrière, à 25 ans. Réputé pour son tempérament offensif, il devrait multiplier les offensives dès que le profil des étapes s’y prêtera, avec l’objectif de décrocher une victoire ou de se mettre en évidence à l’avant de la course.

Mattéo Vercher en mode électron libre pour son troisième Tour. @TotalEnergies

Même sans passage dans la capitale des Gaules, les supporters lyonnais auront plusieurs raisons de suivre attentivement la 113e édition du Tour de France.

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