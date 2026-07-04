Le préfet du Rhône, Étienne Guyot (à gauche), aux côtés du maire de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet, ce vendredi 3 juillet. @CL

Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, s’est rendu vendredi à Rillieux-la-Pape aux côtés du maire Alexandre Vincendet pour faire le point sur l’avancement du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).

Des immeubles flambant neufs qui côtoient des bâtiments promis à la démolition et, au milieu des engins de chantier, une ferme urbaine en pleine construction. À Rillieux-la-Pape, le renouvellement urbain est clairement visible.

En déplacement ce vendredi 3 juillet, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a parcouru plusieurs secteurs du projet (le centre-ville Bottet, les Balcons de Sermenaz, la Velette et le quartier Alagniers-Mont-Blanc) aux côtés du maire Alexandre Vincendet, afin de dresser un état des lieux du programme financé par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).

À Rillieux-la-Pape, le projet représente un investissement prévisionnel de 275 millions d’euros hors taxes, dont 95,4 millions d’euros financés par l’ANRU. Plus largement, l’État mobilise 740 millions d’euros pour 37 opérations de renouvellement urbain réparties sur dix communes du Rhône, dont 84 millions d’euros pour Rillieux-la-Pape.

"Ce sont des sommes considérables, mais on a un taux d’engagement très satisfaisant, de 90%, soit trois points de plus qu’à l’échelle nationale", s’est félicité Étienne Guyot. Au total, 74 000 m² d’espaces publics sont réaménagés sur la commune rhodanienne.

Le maire de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet (à gauche), et le préfet du Rhône, Étienne Guyot (à droite) au sein du quartier des Alagniers. @CL

Des quartiers complètement transformés

Le projet s’articule autour de trois grands secteurs. Le quartier Alagniers-Mont-Blanc, le plus important, prévoit entre 900 et 1 000 logements neufs, 819 démolitions, 1 058 logements réhabilités, la reconstruction de deux groupes scolaires ainsi que la création d’un pôle de services publics.

À la Velette, 109 logements sont en cours de réalisation, dont 93 en location-accession (PSLA) et 16 logements sociaux. Aux Balcons de Sermenaz, 43 logements sont actuellement commercialisés, première étape d’un programme qui doit en compter près de 500 à terme.

Enfin, le réaménagement du centre-ville Bottet prévoit plus de 200 logements, des commerces, une maison de santé, une résidence sociale et de nouveaux espaces publics. On retrouve également le projet de la ferme urbaine des Semailles, avec une livraison prévue en septembre 2026. Celui-ci s’inscrit dans la volonté de préserver les espaces naturels de la commune. Plus de 51% du territoire est protégé à Rillieux-la-Pape selon les dires de la municipalité.

Un immeuble en pleine construction dans le quartier Mont-Blanc. @CL

Déjà tournés vers l’ANRU 3

Avec un chantier réalisé à 90%, la commune espère désormais décrocher une nouvelle enveloppe de financement dans le cadre de l’ANRU 3, qui devrait être débattu au Parlement à la rentrée. "On a eu un rythme de relogement très bon, ce qui nous a permis de démolir rapidement", souligne le maire. "Notre enjeu est que l’ANRU 2 se déroule jusqu’au bout dans les meilleures conditions. Si l’on n’est pas dans les temps et si l’on ne dépense pas les crédits qui nous sont alloués, il sera très difficile de négocier un ANRU 3."

Le préfet partage cette ambition. "J’invite tous les élus à candidater à ce nouveau programme", a déclaré Étienne Guyot. "Les communes retenues pour ce futur programme national devraient être connues début 2027, si le calendrier est respecté", a tenu à ajouter l’édile Alexandre Vincendet.

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