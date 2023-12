Opéra : Quand le silence est d’or

L’Opéra Underground nous propose régulièrement des immersions thématiques savamment composées. Durant une semaine, le public sera ainsi invité à reconsidérer, en compagnie du festival Superspectives, le silence : à la fois miroir et composante organique de la musique.

Silence entre deux notes, pause, demi-pause, soupir, John Cage, méditation… On oublie souvent le silence pourtant, à bien y réfléchir, il est une condition de la perception du son, son symétrique et son complice.

“La véritable musique est le silence et toutes les notes ne font qu’encadrer ce silence”, déclarait Miles Davis, lui qui, comme tant d’autres grands interprètes et compositeurs, savait jouer avec lui, retenir un geste pour donner au suivant davantage de saveur.

On pense bien sûr à la musique minimaliste… et l’on n’est point surpris de retrouver l’équipe du festival Superspectives invitée comme c’est dorénavant de coutume à l’élaboration de ce petit cycle de concerts, conférences et autres créations pluridisciplinaires et taciturnes.

Une exposition photographique autour du compositeur français Frederic Mompou, des conférences illustrées concoctées par Camille Rhonat (codirecteur de Superspectives) alors que son binôme François Mardirossian, pianiste de son état, nous régalera de trois récitals insolites abordant le thème du silence à travers un répertoire balayant les époques et les genres. Un focus sur Mark Hollis, ce musicien pop dans les 80’s au sein du groupe britannique Talk Talk, reconverti à la fin des années 90 en roi du silence le temps d’un album cotonneux à souhait.

Un atelier d’éveil musical pour les plus jeunes. Le tout entièrement gratuit, excepté les deux spectacles du week-end, l’un consacré à Frederic Mompou, l’autre à Trevor Morrison autour de l’évocation de l’archipel aujourd’hui inhabité Saint-Kilda, au large des côtes écossaises. À noter que ces deux créations mêlant piano, diffusions sonores, textes récités et vidéo naissent ici de l’imagination cumulée des deux complices de Superspectives et de Richard Robert, directeur artistique de l’Opéra Underground, délégué aux textes et à leur lecture.

Retour vers le silence – Du 2 au 7 janvier à l’Amphithéâtre de l’opéra