Près de Lyon : un sentier inauguré en hommage aux fusillés du massacre des Bouvarets

Un nouveau Sentier Mémoire à Genas, en hommage aux fusillés du massacre des Bouvarets. @Département du Rhône

Le Département du Rhône a inauguré vendredi 3 juillet un nouveau Sentier Mémoire à Genas, en hommage aux fusillés du massacre des Bouvarets par les nazis en 1944.

Nommé "Chemin des Fusillés", ce parcours de randonnée rend hommage aux victimes du massacre des Bouvarets, perpétré par les troupes allemandes durant la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit du troisième "Chemin des Fusillés" créé dans le département, après ceux de Vindry-sur-Turdine et de Salles-Arbuissonnas.

Un hommage aux victimes du massacre des Bouvarets

Le parcours rappelle donc les événements du 12 juillet 1944. Ce jour-là, 22 prisonniers de la prison Montluc, à Lyon 3e, sont emmenés par les soldats nazis jusqu’aux Bouvarets, à Genas, pour y être fusillés. Les victimes, âgées de 20 à 47 ans, comptaient notamment plusieurs membres des Forces Unies de la Jeunesse, engagés dans la Résistance.

Le Sentier Mémoire met aussi en avant le travail mené depuis plusieurs années par des élèves du collège Louis Leprince-Ringuet de Genas. Dès 2020, ils ont effectué des recherches sur le parcours des résistants fusillés avant de retranscrire leurs travaux sous forme de bandes dessinées. Cette initiative a obtenu le premier prix académique du Concours national de la Résistance et de la Déportation. En 2026, de nouveaux élèves ont prolongé ce travail en réalisant des versions audio des planches et du témoignage de Noémie Durand, jeune bergère témoin du massacre.

Rappelons que l’an passé, la Ville de Genas avait réalisé une vidéo, avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, recueillant les témoignages d’habitants ayant vécu cette période.

"Les sentiers mémoire du Département visent à proposer des chemins en proximité de sites marqués par des événements liés aux conflits du XXe siècle. Ils redonnent vie aux lieux mémoriels locaux, par une approche innovante, intégrant le travail de jeunes Rhodaniens, ambassadeurs de la mémoire locale", explique Jean-Jacques Brun, vice-président du Département du Rhône chargé de la citoyenneté, dans un communiqué.

Lire aussi : À Rillieux-la-Pape, le préfet du Rhône fait le point sur le vaste chantier de rénovation urbaine