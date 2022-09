Devenez sentinelle de la nature

“sur le plan économique, l’idée est d’être le plus efficace possible et sur le plan environnemental, c’est d’appliquer le bon produit, au bon moment et au bon endroit”

Tous ceux qui aiment prendre du temps au cœur de la nature se sont forcément désolés au moins une fois lors de leur balade face à une décharge sauvage ou encore à des cours d’eau pollués. Vous pourrez signalez en quelques clics une dégradation afin qu'elle soit prise en charge. Sentinelle de la nature, késako ?

Outil de veille écologique participative créé en Auvergne Rhône-Alpes en 2015. C’est une interface cartographique (nationale) dédiée aux atteintes à l’environnement. A ce jour France Nature Environnement annonce plus de 15 000 signalements et plus de 20 000 citoyens sentinelles. En cette rentrée l’association lance un nouvel appel afin de sensibiliser le plus grand nombre et susciter l’envie des citoyens de devenir citoyens sentinelles.

Vous pouvez également partager une initiative favorable à l'environnement (filets anti déchets, plantation de haie...) pour la valoriser et inspirer d'autres territoires.