Festival Pôle en scènes : quintet masculin féministe

Chorégraphe basée à Montpellier, Florence Bernad s’impose depuis 2001 comme représentante d’une danse physique et théâtrale, créant des pièces qui abordent aussi bien l’univers de l’enfant que celui de l’adulte.

On découvre son travail avec BAAL, un quintet dansé par cinq hommes autour d’une écriture chorégraphique enrichie par le mouvement acrobatique circassien et le mât chinois. L’artiste s’interroge sur le patriarcat depuis de nombreuses années et creuse ici la posture masculine qu’elle transforme en une prise de conscience où les hommes expriment leur refus d’une virilité verrouillée, se positionnant comme acteurs d’une évolution plus rapide de l’égalité hommes-femmes. Traversés par des textes féministes, soutenus par un chœur de femmes polyphonique présent dans le public, ils dansent avec intensité et luminosité le désir d’un autre monde, délestés des pensées et des comportements inadaptés à l’évolution de la société et qui les séparent des femmes.

BAAL, groupe Noces /Florence Bernad – Le 29 mars, espace Albert-Camus/Pôle en Scènes, Bron – www.pole-en-scenes.com