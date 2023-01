Les métaphores acrobatiques de la mémoire 

Créé par quatre artistes – Tristan Nielsen, Eric Bates, Eve Bigel, Alexandra Royer – qui ont fait le tour du monde en collaborant avec les plus grandes compagnies dont Les 7 doigts de la main et le Cirque du Soleil, le cirque québécois Barcode débarque en France avec son premier spectacle De Sueur et d’Encre.

La mémoire et l’oubli constituent leur propos qu’ils mettent en scène à la fois par le cirque et la théâtralisation d’une histoire dont le point de départ est un accident sur scène ayant rendu l’un d’entre eux totalement amnésique. Les trois autres amis sont ainsi plongés dans le désarroi provoqué par la disparition de leurs souvenirs communs et décident d’explorer leur propre rapport à la mémoire pour tenter de trouver un équilibre.

© Jan Hromadko

C’est bien dans la notion d’équilibre que tout se joue, emmenant les artistes très loin dans la prise de risque et le danger des figures acrobatiques qu’ils entremêlent de paroles et de mouvements inspirés par la reconstitution d’une mémoire. Leurs souvenirs se déploient ainsi dans une écriture qui les rend joyeux et drôles, déchirés et tourmentés, à travers un cirque très physique qui utilise de nombreuses techniques : barre russe, bascule, portés vertigineux, main à main, cerceau aérien… Les quatre complices ne cherchent pas le spectaculaire mais plutôt à transgresser les lois naturelles du corps humain afin de proposer une autre vision du cirque, là où le corps tente d’être un objet de réflexions sociales ou philosophiques. À découvrir !

De Sueur et d’Encre - Cirque Barcode – Le 31 janvier, à Pôle en Scènes/Espace Albert-Camus - www.pole-en-scenes.com