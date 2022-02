Pôle en Scènes : duo poétique et numérique à l’espace Albert-Camus

Dirigée par Aurélie Galibourg et Jive Faury, la compagnie Sens Dessus Dessous explore des formes artistiques autour du théâtre d’objets et du cirque.

Pièce visuelle et chorégraphique La Mélodie d’ici et là expérimente la relation à l’autre mais aussi la relation à l’imaginaire en démultipliant les approches par une rencontre inédite entre corps, objets, vidéo et arts numériques.

Plongés dans un univers fantasque, deux personnages, un homme et une femme, évoluent sur un terrain de jeu ludique où les objets prennent vie sur le plateau par leur manipulation virtuose et la projection vidéo qui finissent par brouiller la perception du réel, créant une poésie scénique inattendue.

La pièce utilise des techniques de scénographie numérique que Jive Faury a développées pour transformer l’espace et créer des paysages intérieur/extérieur imaginaires qui fonctionnent en temps réel et évoluent en interaction avec les acteurs et la musique. À découvrir en famille !

La Mélodie d’ici et là – Compagnie Sens Dessus Dessous – Le 11 février à l’espace Albert-Camus/Pôle en Scènes, Bron – www.pole-en-scenes.com