Festival Karavel : les murmures du hip-hop

Avec Le Murmure des songes, Kader Attou replonge dans l’univers paisible de sa chambre où lorsqu’il était enfant et que la lumière s’éteignait le soir, il se laissait embarquer dans des histoires imaginaires et mouvantes en regardant la tapisserie des murs avec ses motifs à la fois baroques et végétaux.

Il nous invite à un voyage qui mêle hip-hop et profusion d’images avec lesquels les corps des quatre interprètes jouent, faisant apparaître toutes sortes de créatures et de paysages. Pour cette immersion dans l’inconnu, il a fait appel à Jessie Désolée qui donne vie, avec ses superbes illustrations, à un bestiaire poétique, peuplé de chimères, plantes et animaux fantastiques et au vidéaste Yves Kuperberg qui anime cette plongée dans l’imaginaire, le tout enrobé par la musique envoûtante du compositeur et complice Régis Baillet.

Les images que l’on a pu voir sont assez impressionnantes, l’écriture de la pièce est celle d’une architecture du vivant qui ne cesse de se renouveler, sculptant un univers qui démontre notre capacité à inventer et nous laisser emporter de la même manière que lorsque nous étions enfants !

Le Murmure des songes - Kader Attou – Le 12 octobre au théâtre Théo-Argence (Saint-Priest) et le 5 octobre au théâtre Jean-Vilar (Bourgoin) dans le cadre du festival Karavel