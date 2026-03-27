Festival de théâtre d’objets et marionnettes : Suivez le “Fil” !

Co-organisé par le théâtre de la Renaissance d’Oullins et la Maison du Peuple de Pierre-Bénite, le festival Au Fil d’Avril aura lieu du 1er au 11 avril. Un événement dédié au théâtre d’objets et à la marionnette qui s’annonce passionnant.

La deuxième édition Au Fil d’Avril se déroulera en grande partie durant les vacances de printemps, avec des spectacles programmés en journée (mais aussi en soirée).

Une excellente occasion pour les parents d’emmener leur progéniture voir des créations de théâtre d’objets et de marionnette, puisque tel est le thème de cet événement.

Mais attention, s’il y a bien des pièces accessibles aux plus petits, les créations proposées s’adressent aussi bien aux adultes, avec une haute exigence dans la qualité artistique. On est loin des spectacles de marionnette un peu naïfs d’autrefois.

Dans les cinq propositions programmées, il y a bien sûr une puissance visuelle et de vrais imaginaires développés mais aussi un discours profond et souvent politique. Nous en avons sélectionné trois.

Goupil & Kosmao

Au départ, il y a Goupil. Un renard mort, taxidermisé pour être utilisé comme écharpe. Transformé en marionnette, il devient un objet animé aux attitudes anthropomorphes, plus vivant que jamais ! Étienne Saglio, auteur et interprète de cette création, puise autant dans l’univers du cabaret que du court métrage d’animation. Il propose un vrai duo comique inspiré des numéros classiques de magie.

Les 7 et 8 avril, accessible dès 8 ans.

Vieillardises

Dans les couloirs d’une maison de retraite, au milieu d’un dédale de portes et de chambres qui s’ouvrent et se ferment, on fait la rencontre d’un bric-à-brac de vieux et de vieilles, drôles, fragiles, intrigants, décatis ou délurés, tenaces. Une ode à la poésie là où elle s’incarne, là où on ne l’attendait pas.

Le spectacle a été conçu à partir de rencontres menées en hôpital gériatrique et en Ehpad. C’est une plongée dans l’univers du grand âge abordé sans tabou et avec la volonté de faire évoluer les mentalités.

Le 11 avril, accessible dès 6 ans.

Min el Djazaïr

Spectacle de théâtre d’ombres, Min el Djazaïr (qui signifie : “Depuis l’Algérie”) est une fresque familiale située à Alger, au sein d’un magasin de tissu.

Suivant les destins croisés de deux sœurs, la pièce raconte les itinéraires individuels et collectifs de toute une famille juive algérienne au tournant de l’indépendance de l’Algérie (1962).

Ce projet est né de la rencontre entre Nicole Ayach et Sarah Melloul, toutes deux héritières d’une histoire familiale juive algérienne. Ancré dans un travail documentaire sur les communautés juives algériennes au XXe siècle, le processus d’écriture prend le parti de la fiction pour évoquer l’expérience de l’exil et la question du souvenir.

Le 12 avril, accessible dès 11 ans.

Outre les spectacles à l’affiche, Au Fil d’Avril propose également une exposition. À travers vingt-trois boîtes d’artistes, on découvrira les secrets de fabrication de ce qui fait la richesse des arts de la marionnette en Auvergne-Rhône-Alpes (du 31 mars au 10 avril dans le hall du théâtre de la Renaissance).

À découvrir aussi, un atelier magie (le 8 avril au Bac à Traille) et une conférence manipulée conçue avec le musée Gadagne (le 10 avril, également dans le hall du théâtre de la Renaissance).

Festival Au Fil d’Avril –Du 1er au 11 avril au théâtre de la Renaissance (Oullins) et à la Maison du Peuple (Pierre-Bénite)