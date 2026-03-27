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Image d’illustration @ Sytral Mobilités

Près de Lyon, un bus termine sa course contre le mur d’un collège

  • par LC

    • Un bus vide a percuté le gymnase d’un établissement scolaire ce jeudi matin à Châtillon, au nord de Lyon. Aucun blessé n’est à déplorer.

    Un incident spectaculaire mais sans conséquence humaine s’est produit jeudi 26 mars dans la commune de Châtillon, près de L’Arbresle. Comme le rapportent nos confrères du Progrès, un bus, alors sans passagers, a terminé sa course contre le mur du gymnase du Collège Simone Veil.

    Selon les premiers éléments, le conducteur aurait quitté son poste après avoir rencontré un problème de démarrage. Le frein à main n’aurait toutefois pas été enclenché, laissant le véhicule se déplacer seul avant de percuter le bâtiment scolaire.

    Malgré l’impressionnant choc, aucune victime n’est à déplorer. Les tests réalisés ultérieurement sur le chauffeur se sont révélés négatifs. Une enquête devra préciser les circonstances exactes de cet accident inhabituel.

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