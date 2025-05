Festival à la Chapelle de l'Hôtel-Dieu : Bach or not to be

C’est la deuxième édition du festival May be Bach du jeune collectif Les Saôneurs : de quoi nous en faire voir de toutes les couleurs.

Et de deux ! Le jeune collectif lyonnais Les Saôneurs remet le couvert pour une deuxième édition de son festival consacré à Jean-Sébastien Bach à la Chapelle de l'Hôtel-Dieu.

Une programmation intelligente et éclectique qui commence fort avec, en ouverture, trois Suites pour violoncelles solo – par l’extraordinaire violoncelliste baroque Hager Hanana – suivies, le lendemain, d’un florilège de Concertis pour vents réunis au sein d’un programme intitulé Cherchez Bach !.

Hommage aux contemporains de Bach mais aussi et surtout à l’écriture contrapunctique virtuose du maître de Leipzig avec un concert pour consort de violes de gambe (ensemble de violes regroupant toute la famille de la basse au dessus), transcriptions rusées pour violon et violoncelle avec le concert baptisé Abracada’Bach ou programme étonnant pour trois violons sans basse : on revient vite à la viole avec les Sonates accompagnées au clavecin. Clavecin autour duquel on s’attardera un peu le temps d’une journée de concerts, de lectures et d’une conférence autour du Petit Livre de musique d’Anna Magdalena Bach.

À peine le temps de se remettre de nos émotions que le festival s’achève déjà en un feu d’artifice final et orchestral réunissant concertis pour violon et flûte (la célèbre Suite en Si mineur) ainsi que le magnifique Concerto Brandebourgeois n° 5 avec ses solos de clavecin, violon et flûte. Rendez-vous pour la troisième édition !

May be Bach – Les lundis et mardis de mai à la Chapelle de l'Hôtel-Dieu. Concerts à 20 h 30, conférence à 17 h 30 www.les-saoneurs.com