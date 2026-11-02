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Magasin Decitre, Place Bellecour. Google Maps

Lyon : Decitre ferme ses cinq dernières librairies, dont celle de la Part-Dieu

  • par Corentin Lucas

    • Faute de repreneur, l’enseigne lyonnaise Decitre a définitivement fermé ses cinq dernières librairies ce samedi 31 octobre. Après 119 ans d’histoire, la marque n’a désormais plus aucun magasin ouvert en France.

    Dans un communiqué, la librairie Decitre a annoncé la fermeture de ses cinq derniers magasins encore ouverts à Annecy, Chambéry, Écully, Levallois-Perret et Lyon Part-Dieu (3e arr.). Cette décision intervient après plusieurs semaines de recherche d’un repreneur, qui n’ont finalement pas abouti. "Malgré la recherche d’un repreneur engagée ces dernières semaines, aucune offre de reprise n’a été déposée", explique l’entreprise. Ces dernières fermetures marquent la fin de cette enseigne née à Lyon en 1907. Pendant près de 119 ans, Decitre a accompagné les lecteurs lyonnais avant de se développer dans toute la région, puis à Paris à partir de 2016.

    L’entreprise, qui appartient depuis 2019 au groupe Furet du Nord et a été intégrée en 2022 au groupe Nosoli, a été placée en redressement judiciaire le 1er juin dernier par le tribunal de commerce de Lille. Le groupe avait alors décidé de chercher un repreneur, mais aucune offre n’est finalement venue. La librairie historique de la place Bellecour, à Lyon, ainsi que celle de Confluence, avaient d’ailleurs déjà baissé le rideau avant le 1er août.

    "Nous souhaitons avant tout saluer l’engagement et le professionnalisme de nos équipes, qui ont fait vivre ces librairies au quotidien et partagé leur passion des livres", a écrit Decitre dans un communiqué paru le week-end dernier, tout en remerciant ses clients pour "leur confiance, leur fidélité et tous les moments partagés au fil des années".

    Lire aussi : "C’est terrible" : clap de fin ce samedi pour la librairie Decitre place Bellecour

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