Depuis le 19 octobre, la Ville de Lyon a lancé des travaux de restauration du théâtre des Célestins qui va bénéficier d'une rénovation de ses toitures, de ses fenêtres et de certaines parties de ses façades.

Le théâtre des Célestins va se refaire une beauté. La Ville de Lyon a engagé le 19 octobre dernier un vaste chantier de restauration estimé à 3,33 millions d'euros, avec le soutien de l'État, qui participe à hauteur de 500 000 euros via la Direction régionale des affaires culturelles (Drac).

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Les travaux porteront notamment sur la toiture, reconstruite par l'architecte Gaspard André en 1880-1881. Les tuiles vernissées et les couvertures en cuivre seront restaurées. La partie centrale, actuellement recouverte de zinc, sera quant à elle recouverte de cuivre afin de retrouver une cohérence avec les caractéristiques historiques de l'édifice.

Environ 130 menuiseries extérieures seront également concernées. La Ville entend privilégier la conservation des éléments anciens, avec des réparations ou des remplacements lorsque leur état le nécessite. L'objectif est aussi d'améliorer l'étanchéité et les performances thermiques du bâtiment. Des interventions sont par ailleurs prévues sur les façades, notamment pour traiter des fissures, ainsi que sur le balcon nord. Des mains courantes seront installées sur l'escalier central pour améliorer l'accessibilité.

Le chantier se déroulera en trois phases successives, jusqu'au premier trimestre 2029. Malgré les travaux, les représentations et l'ensemble de la programmation culturelle seront maintenus. Les accès au théâtre resteront ouverts et sécurisés pour accueillir les spectateurs.