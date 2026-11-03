Avec Le Vent dans les oreilles, la compagnie Virevolt invite le public du Théâtre de Villefranche à une aventure visuelle où danse et acrobatie se mêlent dans un univers foisonnant.

Guidés par la voix d’un narrateur invisible, deux artistes traversent une succession de paysages imaginaires, des profondeurs marines aux sommets enneigés, en passant par une jungle luxuriante.

La scénographie, rythmée par des agrès impressionnants, offre un terrain de jeu spectaculaire où les corps évoluent aussi bien au sol que dans les airs.

À travers cette épopée poétique, le spectacle interroge les liens qui unissent les êtres vivants et la trace que chacun laisse derrière lui. Une création sensible, portée par la beauté du mouvement, qui célèbre l’amitié, l’émerveillement et la richesse du monde naturel.

Le Vent dans les oreilles – Le 7 novembre au théâtre de Villefranche