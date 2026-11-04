À deux jours de la mobilisation prévue jeudi 5 novembre à Lyon, la préfecture a interdit, dans un arrêté préfectoral, les manifestations dans une large partie du centre-ville, de 9 heures à 20 heures. Le rassemblement prévu à la Manufacture des Tabacs reste autorisé, mais les syndicats doivent revoir le parcours initialement prévu jusqu’à la place Bellecour.

C'est un nouvel arrêté préfectoral qui devrait une nouvelle fois raviver les tensions entre la préfecture du Rhône et les organisations syndicales. Ce mardi 4 novembre, à deux jours de la grande mobilisation prévue jeudi à Lyon et partout en France, les services de l'Etat ont pris un arrêté interdisant les manifestations, cortèges, défilés et rassemblements sur la voie publique dans une large partie du centre-ville de Lyon pour le 5 novembre.

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Une décision qui fait suite aux discussions entre la préfecture et les organisations syndicales qui se sont tenues lundi. "Un dialogue franc et constructif" selon les services préfectoraux qui n'a, pour l'heure, pas permis d'aboutir à un compromis, entre des manifestants qui veulent coûte que coûte voir arriver le cortège place Bellecour et la préfecture qui s'oppose à ce parcours "compte tenu des violences et des dégradations extrêmement importantes du 17 octobre".

Le parcours initialement déclaré devait partir de la Manufacture des Tabacs, dans le 8e arrondissement, avant de rejoindre la place Bellecour en passant notamment par le cours Gambetta, le pont de la Guillotière, le quai Docteur-Gailleton et la place Antonin-Poncet. Plusieurs de ces secteurs sont désormais concernés par l'interdiction préfectorale, qui couvre une grande partie de la Presqu'île, le 6e arrondissement et une partie du Vieux Lyon.

Le rassemblement à la Manufacture reste autorisé

Dans son arrêté, la préfecture précise toutefois que le rassemblement prévu au départ, à la Manufacture des Tabacs, reste autorisé, tout comme un éventuel cortège empruntant un itinéraire situé en dehors du périmètre interdit. Les organisateurs doivent donc déterminer un nouveau parcours et un lieu de dispersion qui respectent ces restrictions tandis que la préfecture évoque la possibilité d'une dispersion place Jean-Macé ou au parc Sergent-Blandan.

Alors que 20 000 à 30 000 manifestants sont attendus jeudi selon les estimations des services de l'État, le bras de fer entre les organisations syndicales et la préfecture du Rhône se poursuit donc autour du parcours du cortège. Les premières doivent désormais trouver un nouvel itinéraire pour maintenir leur rassemblement, tandis que les services de l'État entendent empêcher tout défilé dans une large partie du centre-ville.