Le réseau TCL sera fortement perturbé ce jeudi 5 novembre en raison du mouvement social national. Plusieurs lignes de métro et de funiculaire ne circuleront pas, tandis que le trafic sera réduit sur certains tramways et bus.

Les déplacements s'annoncent compliqués dans l'agglomération lyonnaise ce jeudi. En raison de la grève, les lignes de métro B, C et D ainsi que les deux funiculaires F1 et F2 seront totalement à l'arrêt. Seule la ligne A, actuellement à l'arrêt à cause d'un incident technique, devrait circuler, avec une fréquence de neuf minutes jusqu'à 7 heures, puis de cinq minutes jusqu'à 20 heures. Elle ne fonctionnera plus en soirée.

Du côté des tramways, le trafic sera maintenu normalement sur les lignes T2, T5, T6 et T7. La fréquence sera en revanche réduite sur les lignes T1 (six à sept minutes) et T3 (huit à neuf minutes). La ligne T4 circulera uniquement entre Hôpital Feyzin Vénissieux et La Doua, avec un passage toutes les sept à huit minutes. Le trambus TB12 fonctionnera toutes les 15 minutes.

Plusieurs lignes de bus ne circuleront pas, notamment les lignes 89EX, 127 et les services PL1 à PL4. D'autres fonctionneront à fréquence réduite. Toutes les autres lignes de bus et la majorité des lignes scolaires Junior Direct circuleront normalement. Rhônexpress et Navigône ne seront pas impactés.

Le trafic également perturbé à cause de la manifestation

De son côté, la CGT des TCL Mode Lourd appelle les agents du métro, du tramway et des funiculaires à cesser le travail. Le syndicat réclame une augmentation de salaire de 200 euros mensuels et dénonce l'absence de réponses de la direction de RATP Dev Lyon. Il appelle les grévistes à interpeller la direction jeudi matin, avant de rejoindre la manifestation prévue à 10h30 au départ de la Manufacture des Tabacs.

Les TCL préviennent également que des perturbations supplémentaires pourraient survenir en raison des manifestations. Les voyageurs sont invités à consulter l'information trafic en temps réel avant leurs déplacements.