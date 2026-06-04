Le musée Champollion présente une exposition inédite sur le fleuve Nil, berceau de la civilisation égyptienne.

Auréolé d’un succès grandissant depuis son ouverture en 2021, qui reflète la passion du public pour l’égyptologie, le musée Champollion consacre une exposition au fleuve Nil autour duquel l’Égypte a construit son identité depuis des millénaires.

Conçue avec les collections du musée augmentées par le prêt d’autres musées tels le Louvre et l’Institut du monde arabe, elle interroge les liens qui unissent de l’Antiquité à nos jours les Égyptiens à ce fleuve nourricier mais aussi le rapport de l’homme à la nature dans nos sociétés actuelles.

Le Nil près de Philae, Louis-Auguste Veillon, 1869, Huile sur toile, Genève, MAH musée d’Art et d’Histoire, Legs Gustave Revilliod, 1890, inv. CR 0298 © Musée d’Art et d’Histoire, Ville de Genève, photographe : Bettina Jacot-Descombes

Une cinquantaine d’objets (antiquités, peintures orientalistes et œuvres contemporaines) témoignent de l’impact du fleuve sur la vie quotidienne, de son importance dans l’irrigation des terres cultivées, le développement d’une flore et d’une faune foisonnantes.

On découvre ainsi les systèmes développés dès l’Antiquité pour puiser l’eau, l’orienter et la stocker, dont certaines techniques sont encore utilisées au XXIe siècle.

À ce titre, l’exposition de cartes postales anciennes du musée Champollion montre des appareils de bascule comme le chadouf ou encore le sakieh, machine hydraulique actionnée par des animaux.

L’artisanat égyptien est mis en valeur avec ses jarres ou amphores en terre cuite aux formes différentes, souvent décorées de motifs et paysages nilotiques qui ont inspiré nombre d’artistes européens.

Reflets du Nil - Du monde antique aux rives d’aujourd’hui – Jusqu’au 22 novembre au musée Champollion à Vif en Isère – musees.isere.fr