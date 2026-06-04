Actualité
L’Open de Roanne aura lieu du 6 au 13 octobre prochains.

Ce tournoi de tennis recherche des bénévoles dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

  • par LR

    • L’Open Auvergne-Rhône-Alpes de Roanne prépare déjà son retour. À quatre mois du tournoi, les organisateurs lancent un appel aux bénévoles pour participer à l’événement.

    Les inscriptions sont ouvertes pour rejoindre l’équipe des volontaires de l’Open Auvergne-Rhône-Alpes de Roanne 2026 qui se tiendra du 11 au 18 octobre prochain. Après une édition 2025 réussie, le tournoi de tennis ligérien, inscrit au calendrier ATP Challenger, recherche de nouveaux bénévoles pour accompagner l’organisation de cette semaine de compétition internationale.

    Accueil du public, accompagnement des joueurs, logistique ou encore soutien aux équipes d’organisation : plusieurs missions seront proposées aux volontaires. Au-delà de l’aspect organisationnel, l’Open met en avant une expérience immersive permettant de découvrir les coulisses d’un tournoi professionnel et de partager une aventure collective autour du sport.

    Les personnes intéressées peuvent dès à présent déposer leur candidature. Les places étant limitées, les organisateurs invitent les futurs bénévoles à s’inscrire rapidement pour participer à cette nouvelle édition qui réunira, une fois encore, plusieurs espoirs du tennis mondial à Roanne.

    à lire également
    Recherche médicale : les HCL et Amgen s’allient pour accélérer les essais cliniques à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Ce tournoi de tennis recherche des bénévoles dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 11:22
    Recherche médicale : les HCL et Amgen s’allient pour accélérer les essais cliniques à Lyon 10:58
    Piscine du Rhône : la fermeture reportée à l’après-été 2027 malgré d’importants travaux 10:40
    Bruno Retailleau attendu dans le Rhône ce jeudi 09:54
    Déclaration impôts. Image d'illustration
    Rhône : plus que quelques heures pour remplir votre déclaration de revenus 09:11
    d'heure en heure
    La cheffe lyonnaise Viviana Pisacane qualifiée en finale de Top Chef 08:44
    impotences Rhône
    Deux associations lyonnaises attaquent l’État pour l’inaccessibilité du site des impôts 08:17
    Lyon : la place Bellecour se transforme en terrain de sport géant ce samedi 08:07
    orage Lyon
    Vent violent et inondation : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:35
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un jeudi humide et frais à Lyon, seulement 18 degrés attendus 07:14
    Géraldine Lebrun Guillaud, neurospychologue à Lyon
    "Chercher ses clés ou ses lunettes de temps en temps, c'est normal" assure cette neuropsychologue 07:00
    Dans l’Ain, la ministre de l’Agriculture attendue au congrès des Jeunes Agriculteurs 03/06/26
    Rhône : le département lance sa campagne de fauchage 03/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut