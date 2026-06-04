L’Open Auvergne-Rhône-Alpes de Roanne prépare déjà son retour. À quatre mois du tournoi, les organisateurs lancent un appel aux bénévoles pour participer à l’événement.

Les inscriptions sont ouvertes pour rejoindre l’équipe des volontaires de l’Open Auvergne-Rhône-Alpes de Roanne 2026 qui se tiendra du 11 au 18 octobre prochain. Après une édition 2025 réussie, le tournoi de tennis ligérien, inscrit au calendrier ATP Challenger, recherche de nouveaux bénévoles pour accompagner l’organisation de cette semaine de compétition internationale.

Accueil du public, accompagnement des joueurs, logistique ou encore soutien aux équipes d’organisation : plusieurs missions seront proposées aux volontaires. Au-delà de l’aspect organisationnel, l’Open met en avant une expérience immersive permettant de découvrir les coulisses d’un tournoi professionnel et de partager une aventure collective autour du sport.

Les personnes intéressées peuvent dès à présent déposer leur candidature. Les places étant limitées, les organisateurs invitent les futurs bénévoles à s’inscrire rapidement pour participer à cette nouvelle édition qui réunira, une fois encore, plusieurs espoirs du tennis mondial à Roanne.