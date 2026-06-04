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Ligne de métro A (@Clémence Margall)

Lyon : le métro D perturbé, la reprise de la circulation estimée à 14h30

  • par Clémence Margall
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    • En raison d’une panne sur une rame, le métro D est partiellement à l'arrêt. Les stations de Garibaldi à Gare de Vénissieux ne sont plus desservies. La reprise de la circulation est estimée à 14 h 30.

    Le métro D est une nouvelle fois perturbé ce jeudi en raison d’une panne sur une rame depuis 11 h 20 environ. En conséquence, la ligne ne circule qu’entre les stations Saxe - Gambetta et Gare de Vaise - Gérard Collomb. Les stations de Garibaldi à Gare de Vénissieux ne sont plus desservies.

    Une rame en tunnel évacuée

    TCL indique dans un communiqué que l’incident a nécessité l’évacuation d’une rame en tunnel. Une flotte de bus relais a été mise à disposition des usagers pour pallier ce désagrément. La reprise de la circulation est estimée à 14 h 30.

    Et de conclure : "Les équipes TCL, en lien avec les équipes techniques, présentent leurs excuses pour les désagréments occasionnés et restent pleinement mobilisées pour rétablir un fonctionnement normal, durable et sécurisé dans les meilleurs délais."

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