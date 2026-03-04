Christian Têtedoie, Gault&Millau d'Or 2026 Auvergne-Rhône-Alpes

Figure tutélaire de la gastronomie lyonnaise, Christian Têtedoie vient de recevoir la plus haute distinction régionale du Gault&Millau.

Le 2 mars, à l'Intercontinental Lyon du Grand Hôtel Dieu, le chef cuisinier Christian Têtedoie a reçu le Gault&Millau d'Or de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la plus haute distinction régionale décernée par le guide Jaune. Une consécration qui tombe une année symbolique : 2026 marque à la fois les trente ans de sa médaille de Meilleur Ouvrier de France, obtenue en 1996, et un demi-siècle passé derrière les fourneaux.

Le chef a confié que cette récompense venait "couronner ce travail assidu" qu'il mène depuis des décennies, avant d'ajouter qu'il ne comptait pas changer pour autant. Quelques semaines plus tôt, dans 6 minutes chrono, l'émission télé quotidienne de Lyon Capitale, Christian Têtedoie avait déjà résumé sa philosophie avec la même franchise tranquille : le titre de Meilleur Ouvrier de France représente pour lui "d'abord une obligation de transmettre".

Christian Têtedoie @Akord-Studio

La cuisine au coeur de l'humain

Car c'est bien la transmission qui structure toute la maison Têtedoie. Le restaurant accueille des jeunes du monde entier, d'Amérique latine, du Japon, de Taïwan, de Corée, dans un échange que le chef décrit comme enrichissant dans les deux sens. Il raconte volontiers comment, lors d'une démonstration à Tokyo, un jeune commis japonais lui avait montré une technique de levage de l'anguille par le ventre plutôt que par le dos, conservant ainsi les deux filets attachés. De retour à Lyon, il a immédiatement intégré cette découverte sous forme d'un plat, sa fameuse anguille farcie bœuf carotte, qui a rencontré un franc succès.

Cette curiosité permanente irrigue aussi sa cuisine quotidienne. Le chef travaille au plus près de petits producteurs et adapte sa carte presque chaque mois, selon les arrivages. Sa ligne directrice tient en une formule : "c'est le produit qui est le patron chez moi." Sa vraie signature, il la situe dans les cuissons et les jus : des heures de patience pour obtenir des sucs de viande qui "collent aux lèvres".

Son établissement ouvert il y a seize ans propose un triptyque (restaurant gastronomique, bistrot et rooftop) permettant à chacun de venir "à différentes occasions et avec différents budgets". Un modèle ancré dans la ville, au sommet de Fourvière, que le Gault&Millau d'Or vient consacrer bien au-delà de la simple assiette.

Toujours tourné vers l'avenir, Christian Têtedoie vient de lancer un projet inédit baptisé "La cinquième saisoné, des séjours du côté de Mâcon, destinés aux 55-70 ans, associant cours de cuisine, accompagnement nutritionnel et sorties dans la campagne, pour apprendre "comment bien vieillir". Une façon, une fois de plus, de placer la cuisine au cœur du lien humain, comme il le fait dans les écoles ou les établissements de santé.

Hubert Vergoin, ancien chef de Substrat à la Croix-Rousse, désormais à la tête de WineYouWant (dans l'ancien collège Serin rénové, en bas de la montée des Esses à côté de la Saône et de l’entrée du tunnel de la Croix-Rousse) a quant à lui reçu le prix "Tradition d'aujourd'hui".

Hubert Vergoin @Akord-Studio



