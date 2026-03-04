Une mineure aurait été enlevée dans la nuit du samedi 28 février au dimanche 1er mars. Des vidéos auraient été échangées sur les réseaux sociaux.

Dimanche 1er mars, 18 heures. Une prostituée mineure âgée de 17 ans dépose une plainte dans un commissariat de Lyon, affirmant avoir été victime d'un enlèvement puis d'une séquestration. Selon les informations du Progrès, tout débute dans la nuit de samedi à dimanche. Certainement dans le contexte de son activité, la jeune fille consomme de l'alcool et des stupéfiants avec trois individus. Soudain, ils attrapent la victime, l'enferment dans le coffre d'un véhicule puis prennent la route jusqu'à Vénissieux. Ses ravisseurs la ramènent chez elle le lendemain.

N'ayant aucun souvenir de ce qui s'est passé entre sa séquestration et le retour à son domicile, sa cousine lui rapporte que des vidéos d'elle s'échangeraient sur les réseaux sociaux. On y verrait la victime nue, avec différents objets sexuels. Ainsi, la jeune fille de 17 ans, décide se rendre à l'hôpital Edouard Herriot pour procéder à un examen. En sortant, elle décide de porter plainte, pour "des faits de viol aggravé." Une enquête a été ouverte, dans le but de retracer les différentes étapes de la soirée.

