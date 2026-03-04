Actualité
police faits divers lyon @WilliamPham
@WilliamPham

Lyon : une prostituée mineure enlevée puis séquestrée à Vénissieux

  • par Romain Balme

    • Une mineure aurait été enlevée dans la nuit du samedi 28 février au dimanche 1er mars. Des vidéos auraient été échangées sur les réseaux sociaux.

    Dimanche 1er mars, 18 heures. Une prostituée mineure âgée de 17 ans dépose une plainte dans un commissariat de Lyon, affirmant avoir été victime d'un enlèvement puis d'une séquestration. Selon les informations du Progrès, tout débute dans la nuit de samedi à dimanche. Certainement dans le contexte de son activité, la jeune fille consomme de l'alcool et des stupéfiants avec trois individus. Soudain, ils attrapent la victime, l'enferment dans le coffre d'un véhicule puis prennent la route jusqu'à Vénissieux. Ses ravisseurs la ramènent chez elle le lendemain.

    N'ayant aucun souvenir de ce qui s'est passé entre sa séquestration et le retour à son domicile, sa cousine lui rapporte que des vidéos d'elle s'échangeraient sur les réseaux sociaux. On y verrait la victime nue, avec différents objets sexuels. Ainsi, la jeune fille de 17 ans, décide se rendre à l'hôpital Edouard Herriot pour procéder à un examen. En sortant, elle décide de porter plainte, pour "des faits de viol aggravé." Une enquête a été ouverte, dans le but de retracer les différentes étapes de la soirée.

    Lire aussi : Un réseau de proxénétisme polynésien démantelé à Villefranche, deux personnes condamnées

    à lire également
    Lyon : Bruno Bernard fait du logement "la priorité des priorités" face aux "reculs" de la droite

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : Bruno Bernard fait du logement "la priorité des priorités" face aux "reculs" de la droite 11:55
    police faits divers lyon @WilliamPham
    Lyon : une prostituée mineure enlevée puis séquestrée à Vénissieux 11:31
    PAF Police aux frontières
    Piétons mortellement fauchés à Caluire : les premiers tests d'alcoolémie sur le conducteur sont positifs 11:14
    Portfolio musée des tissus
    Face à l'absence de projet pour le musée des Tissus, le maire de Lyon interpelle la Région 10:55
    BST du Tonkin
    Fusillades à Villeurbanne : le maire souhaite appliquer la "méthode Tonkin" à Grandclément 10:17
    d'heure en heure
    Une vaste opération de contrôles autour de Lyon sur le réseau TCL : 65 contraventions dressées 09:56
    Lyon : TCL renforce son offre pour le festival Yggdrasil 09:22
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : deux nouveaux suspects interpellés 08:51
    Christian Têtedoie, chef cuisinier
    Christian Têtedoie, Gault&Millau d'Or 2026 Auvergne-Rhône-Alpes 08:35
    Soutien financier, formation et prévention : les pistes de Grégory Doucet pour la sécurité des femmes à Lyon 08:28
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours moyenne à bonne 07:52
    Lyon : 500 personnes rassemblées contre les violences attribuées à l'extrême droite 07:40
    Lyon soleil
    Du soleil et beaucoup de douceur à Lyon ce mercredi 07:14
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut