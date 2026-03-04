Actualité
La ligne T5 accueille actuellement 8 000 voyageurs quotidiens.

Lyon : TCL renforce son offre pour le festival Yggdrasil

  • par Loane Carpano

    • A l'occasion du festival Yggdrasil tenu à Eurexpo, le réseau renforcera son offre les 7 et 8 mars prochains.

    A l'occasion du festival Yggdrasil qui se tiendra du 7 au 8 mars prochain à Eurexpo, le réseau TCL s'adapte. En complément de la ligne de tramway T5, permettant de rejoindre le parc des expositions au départ de Grange-Blanche, la ligne de bus N100 de Vaulx-en-Velin la Soie, sera mise en service tout au long de l'événement.

    Afin de garantir une meilleure accessibilité au site, le tramway T5 sera renforcé. Samedi, la ligne sera opérationnelle dès 5 h 30 et ce jusqu'à 21 h 30 avec des dessertes toutes les 20 minutes le matin, puis 15 minutes l'après-midi. Dimanche, la ligne de tramway desservira Eurexpo et Grange-Blanche toutes les 20 minutes, de 8 h à 20 h.

    La ligne de bus N100 sera quant à elle mise en service de 9 h à 20 h 30 le samedi, puis de 9 h à 19 h 30 le dimanche avec des dessertes toutes les 20 minutes.

    Une vaste opération de contrôles autour de Lyon sur le réseau TCL : 65 contraventions dressées

