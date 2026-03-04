Lyon : TCL renforce son offre pour le festival Yggdrasil

A l'occasion du festival Yggdrasil tenu à Eurexpo, le réseau renforcera son offre les 7 et 8 mars prochains.

A l'occasion du festival Yggdrasil qui se tiendra du 7 au 8 mars prochain à Eurexpo, le réseau TCL s'adapte. En complément de la ligne de tramway T5, permettant de rejoindre le parc des expositions au départ de Grange-Blanche, la ligne de bus N100 de Vaulx-en-Velin la Soie, sera mise en service tout au long de l'événement.

Afin de garantir une meilleure accessibilité au site, le tramway T5 sera renforcé. Samedi, la ligne sera opérationnelle dès 5 h 30 et ce jusqu'à 21 h 30 avec des dessertes toutes les 20 minutes le matin, puis 15 minutes l'après-midi. Dimanche, la ligne de tramway desservira Eurexpo et Grange-Blanche toutes les 20 minutes, de 8 h à 20 h.

La ligne de bus N100 sera quant à elle mise en service de 9 h à 20 h 30 le samedi, puis de 9 h à 19 h 30 le dimanche avec des dessertes toutes les 20 minutes.

Lire aussi : Lyon : 24 000 visiteurs réunis à Eurexpo pour le festival Yggdrasil