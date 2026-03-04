Actualité
Pancarte en hommage à Quentin Deranque aperçue à Lyon. (@Guillaume Lamy)

Mort de Quentin Deranque à Lyon : deux nouveaux suspects interpellés

  • par La Rédaction

    • Deux nouveaux suspects, possiblement impliqués dans la mort de Quentin Deranque à Lyon le 12 février, ont été arrêté ce mercredi matin dans l'Aube et en région lyonnaise.

    Deux hommes soupçonnés d'avoir participé aux violences contre le militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque à Lyon ont été arrêtés mercredi matin, deux semaines après une première vague d'interpellations, ont indiqué des sources policières à l'AFP.

    A lire aussi : Mort de Quentin Deranque à Lyon : l'exécutif a saisi la justice d'une possible "reconstitution" de la Jeune Garde

    Agés de 22 et 26 ans, ils ont été arrêtés dans la région lyonnaise et dans l'Aube, selon ces sources. "On pense désormais avoir tous ceux qui ont participé directement aux coups portés à Quentin Deranque", battu à mort le 12 février à Lyon, a précisé l'une d'elles.

    Lire aussi : Menaces de morts, alerte à la bombe : le groupe régional des écologistes dénonce "une atteinte grave à la démocratie"

