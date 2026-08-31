Situé dans le Beaujolais, l'Hôtel-Restaurant Anne de Beaujeu a été sélectionné pour le Loto du patrimoine. L'argent récolté servira à financer une partie de sa restauration, qui débutera en 2027.

Le Loto du patrimoine dévoile sa sélection. Dans le Rhône, la mission patrimoine portée par Stéphane Bern n'a retenu qu'un seul représentant : l'Hôtel-Restaurant Anne de Beaujeu, édiﬁce construit dans la deuxième moitié du XIXe siècle, situé à Beaujeu dans le Beaujolais. Etablissement désaffecté depuis les années 2010, l'Hôtel-Restaurant a été un lieu de vie et d’échanges dynamique du centre-bourg jusqu'au 20ème siècle. Des tentatives de modernisation "sans prise en compte de la qualité patrimoniale de l’ensemble" (selon le site du loto du patrimoine) se sont ensuite succédé. Depuis son abandon, "sans ventilation, chauﬀage et sans entretien régulier", l'édifice a subi des dégâts importants liés à des inﬁltrations en toiture et de la casse suite à des intrusions.

Les recettes récoltées lors de cette campagne du Loto du patrimoine "visent à transformer un bâtiment historique en un lieu dynamique combinant hébergement touristique et restauration", peut-on lire sur le site de collecte. L’objectif de la restauration-réhabilitation de l’ancien hôtel du parc est de révéler son potentiel architectural et symbolique en conservant son identité tout en adaptant ses volumes et ses fonctionnalités aux usages et normes actuelles. Une rénovation qui pourrait être bénéfique au territoire. En effet, chaque année, Beaujeu accueille plusieurs dizaines de milliers de visiteurs, quand la Maison du Terroir Beaujolais, acteur central du tourisme local, enregistre environ 30 000 visiteurs par an. Les travaux devraient commencer en 2027 pour une livraison annoncée en 2028.

12 sites sélectionnés en Auvergne-Rhône-Alpes

A l'échelle régionale, l'Hôtel-Restaurant Anne de Beaujeu fait partie des douze sites sélectionnés par la mission patrimoine. Parmi ces derniers, on retrouve l'église abbatiale Saint-Theudère située à Saint-Chef (Isère), le couvent des Cordeliers à la Chambre (Savoie), ou encore l'église Saint-Jean d'Esteil (Puy-de-Dôme). A noter qu'une centaine de projets font partie de la promotion 2026 du loto du patrimoine à l'échelle nationale. Pour rappel, le montant des dotations allouées à chaque projet ne sera connu qu'en fin d'année, et variera en fonction du nombre de tickets vendus pendant ce mois de septembre. Depuis sa création en 2018, l'offre de jeux "Mission Patrimoine" a permis de collecter plus de 210 millions d'euros et de soutenir la restauration de 1 080 sites, avance le ministère de la Culture.

Les douze sites retenus en Auvergne-Rhône-Alpes



- L'Hôtel-Restaurant Anne de Beaujeu (Rhône)

- L'église abbatiale Saint-Theudère à Saint-Chef (Isère)

- Le couvent des Cordeliers à La Chambre (Savoie)

- L'église Saint-Jean d'Esteil (Puy-de-Dôme)

- L'abbatiale Saint-Chaffre du Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire)

- Château de Pesteils à Polminhac (Cantal)

- La Grange Fauré à Annecy (Haute-Savoie)

- Moulin de l'Hermite à Périgneux (Loire)

- Les Fabriques de Meyras (Ardèche)

- Château de Cornillon-sur-l'Oule (Drôme)

- Château de Chenavel à Jujurieux (Ain)

- Château de Chassimpierre et ses dépendances à Chatelperron (Allier)

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