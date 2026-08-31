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le château du Vivier @Ville d’Ecully

Journées du patrimoine : près de 3 000 événements prévus en Auvergne-Rhône-Alpes

  • par Romain Balme

    • Les Journées européennes du patrimoine reviennent du 18 au 20 septembre 2026. Près de 3 000 événements sont programmés en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment dans le Rhône, la Loire et la Haute-Savoie.

    "Il est ce qui nous rassemble, ce qui nous relie et ce que nous choisissons de transmettre". C'est la définition du patrimoine selon la ministre de la Culture Catherine Pégard, à l'occasion de la présentation des Journées européennes du patrimoine (JEP), qui se dérouleront du 18 au 20 septembre prochain dans tout l'Hexagone. Pour cette 43ème édition, deux thèmes sont mis à l'honneur. D'abord le thème national : "le patrimoine de la photographie" et "le patrimoine en péril", thème européen.

    En ce qui concerne la première thématique, "la manifestation nationale met l’accent sur les réalisations artistiques et techniques de la photographie, mais aussi sur le rapport intime que le médium entretient avec le patrimoine et les monuments historiques", explique le ministère de la Culture. Pour le second, il s'agit de mettre "en lumière les différences mesures préventives pour mieux concilier hyper-fréquentation liée au tourisme de masse et préservation du patrimoine."

    Des sites ouvrent leurs portes pour la première fois

    Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 2 982 évènements sont annoncés, avec la participation de 2 035 sites. Les départements accueillant le plus de manifestations sont la Haute-Savoie (388), la Loire (350), puis le Rhône (309). Ces journées européennes permettent aussi à des sites d'ouvrir exceptionnellement leurs portes, à d'autres de participer pour la première fois. C'est le cas de la forteresse de Billy (Allier), du château du Vivier à Ecully (Rhône), ou encore du musée Stendhal à Grenoble. Plusieurs animations seront également mises en place pour le jeune public.

    A noter que la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) régionale met, elle aussi, en place des animations à l'image d'une visite commentée ou virtuelle de l’Hôtel de Chazerat et de son jardin à la Française (Clermont-Ferrand) ou encore un atelier de démonstration des métiers et savoir-faire de l’atelier de dentelle du Mobilier National du Puy-en-Velay.

    Lire aussi : À Grenoble, la préfecture ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine

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