Exposition : la galerie l’Œil Écoute, un lieu de vie culturelle 

Située dans le Vieux-Lyon, l’Œil Écoute est une galerie d’art mais aussi un lieu de vie culturelle tissant des liens entre les artistes et le public autour de concerts, performances et conférences.

Galerie mythique avec ses pierres, ses voûtes et son vrai puits, créée en 1962 parJanine Bressy qui n’a cessé de soutenir la peinture lyonnaise et l’art moderne, l’Œil Écoute est située en bord de Saône au sous-sol de la maison Thomassin, l’une des plus anciennes du quartier du Vieux-Lyon, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, grâce notamment à Régis Neyret. Reprise par sa sœur Michèle Neyret qui la transforma en un lieu d’événements, elle est depuis 2020 redevenue une galerie d’art dirigée par trois passionnés : Daniel Piperno, Hélène de Boissieu et Bernard Prud’Homme. Fiers de la perpétuer, ils exposent leurs coups de cœur dans les domaines de la peinture, du dessin, de la photo et de la sculpture, invitant principalement des artistes de la région. Souhaitant donner une lecture transversale de la culture, ils l’ont transformé en un lieu de vie culturelle et organisent, en écho ou pas avec les expositions, des conférences, des concerts, des lectures, des spectacles ouverts à tous et gratuits qui se déroulent souvent le dimanche, histoire d’avoir le temps de mieux savourer !

Portrait du Fayoum, Catherine Perrier

Le sommeil éternel

Après Au fil de l’eau,la lumineuse et spectaculaire exposition autour des lacs de Déméter (ses toiles sont à voir sur son site), la galerie accueille avec En nous la vie des morts deux artistes – Catherine Perrier et Victor Caniato – qui travaillent sur une même thématique : le sommeil éternel. La première qui se définit comme écrivain d’images compose des œuvres à partir de photos, élaborant des collages, des superpositions d’images provoquées pour certaines par des effets de transparence. Elles évoquent le passé, des souvenirs d’enfance et leurs objets pour nous relier au monde souterrain de morts ayant existé ou imaginaires. Ce travail qui explore la frontière entre la mort et la vie rejoint, d’une autre manière, celui de Victor Caniato. Sculpteur, il affronte la mort de façon abrupte – notamment avec son impressionnante Pietà en ciment noir et résine illustrant le chien mort d’un ami – tout en la rachetant par des offrandes de couleurs qu’il dépose au gré de ses œuvres et qui sont oiseau doré, étoiles, maison, arbre… Une lecture des œuvres de l’exposition est proposée le dimanche 12 mars par le critique d’art Raphaël Monticelli, en lien avec l’ouverture du festival Magnifique Printemps.D’autres événements – notamment le 25 mars, une lecture/signature de la poète Sylvie Fabre G. sur ses échanges épistolaires avec Truphémus et d’autres artistes, et un spectacle de danse indienne le 2 avril – sont à découvrir !

En nous la vie des morts - Victor Caniato et Catherine Perrier – Du 4 au 26 mars, à la galerie l’Œil Écoute

Programme complet : www.galerie-oeil-ecoute.fr