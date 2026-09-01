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La Fête des Bannières du Monde revient le 19 septembre à Lyon. @EMC

La Fête des Bannières du Monde va réunir 35 pays dans les rues de Lyon

  • par Corentin Lucas

    • La Fête des Bannières du Monde revient à Lyon le samedi 19 septembre. Pour cette nouvelle édition, 45 associations représentant 35 pays investiront la place Maréchal-Lyautey, dans le 6e arrondissement.

    Créée en 2004, la Fête des Bannières du Monde a attiré près de 10 000 visiteurs l’an passé. Cette année, l’événement organisé par le Comité des Fêtes de la ville de Lyon aura lieu le samedi 19 septembre.

    Dès 11h, la place Maréchal-Lyautey, dans le 6e arrondissement, accueillera le "Village des Bannières". Les 45 associations participantes y présenteront leurs traditions à travers l’artisanat, les costumes, les musiques ou encore les spécialités culinaires de leurs pays.

    À partir de 14h30, une grande parade partira au niveau du cours Franklin-Roosevelt et la rue Garibaldi pour se rendre jusqu’à la place Maréchal-Lyautey pour "faire découvrir la richesse des cultures représentées à Lyon et dans la région", précise le Comité des Fêtes. Les représentants seront vêtus de costumes traditionnels. Le Brésil ouvrira le cortège. La fête se poursuivra à partir de 16h avec des chants, et des danses folkloriques notamment.

    Près de 1 500 bénévoles seront mobilisés tout au long de la journée pour faire vivre les différents espaces et animations. À noter que les entrées seront libres et gratuites.

    Lire aussi : Les forums des associations font leur rentrée dans les neuf arrondissements de Lyon

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