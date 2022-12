Exposition au Musée Paul-Dini : quand la région brillait à l’Exposition universelle de Paris 1900

Avec L’Exposition universelle de Paris 1900 : l’Auvergne-Rhône-Alpes montrée au monde, le musée Paul-Dini de Villefranche révèle au moyen de 170 œuvres et artéfacts toute la créativité régionale présentée lors de l’Exposition universelle de Paris qui eut lieu du 15 avril au 12 novembre 1900, accueillant 51 millions de visiteurs du monde entier.

L’objectif de cette exposition exceptionnelle est de démontrer ce que fut l’implication des industriels et des artistes régionaux au travers de productions et de techniques concernant aussi bien la soierie, la rubanerie, l’orfèvrerie, la peinture que la sculpture, la photographie et le cinéma. Les frères Lumière avaient présenté dans la galerie des Machines leurs films sur un écran de 21 par 16 mètres.

Le musée Paul-Dini expose des œuvres de sa propre collection (Jules Flandrin, Armand-Auguste Balouzet…) avec celles du Grand Palais (Charles Maurin, François Rivoire, Joseph Bail…), faisant la part belle à la photographie (Alfred Gendraud, Gaston Chéri-Rousseau…) et au cinématographe autour, bien sûr, des frères Lumière avec, entre autres, la projection de films.

L’Exposition universelle de Paris 1900 : l’Auvergne-Rhône-Alpes montrée au monde – Jusqu’au 12 février au musée municipal Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône

www.musee-paul-dini.com