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Le métro A est à l’arrêt ce vendredi 19 juin.

Lyon : le métro A complètement à l'arrêt ce vendredi

  • par Corentin Lucas

    • Un accident voyageur a causé l'arrêt complet de la ligne A entre Perrache et Vaulx-en-Velin La Soie.

    Ce vendredi 19 juin, aux alentours de 11h du matin, la ligne A du métro entre les stations Perrache et Vaulx-en-Velin La Soie a été totalement interrompue. "Un accident voyageur a eu lieu" indique TCL au sein de son application mobile, sans préciser la nature de cet incident.

    La reprise de la circulation est estimée vers 13h30. Il faudra donc trouver d'autres solutions pour les usagers de ce métro emblématique de l'agglomération lyonnaise.

    Des bus relais ont été mis à disposition pour desservir les stations entre Charpennes et Vaulx-en-Velin La Soie.

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