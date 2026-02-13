"Remettre l'écologie au coeur de la campagne" : Greenpeace se mobilise à Lyon ce samedi

La branche lyonnaise de l'organisation entend protester contre les discours "d'écolo-bashing" de certains candidats aux municipales et montrer sa vision de l'écologie, celle qui agit pour les citoyens.

"Nous voulons rappeler une chose simple : l'écologie, ce n'est pas compliquer la vie des gens". La filiale lyonnaise de GreenPeace annonce une mobilisation ce samedi 14 février. Cette déambulation partira à 14 h 45 du centre social l'Arche de Noé dans le 7ème arrondissement et se poursuivra jusqu'à l'Hôtel de Ville. Selon un communiqué de presse de l'organisation, l'objectif majeur est d'"apporter (son) soutien aux lieux qui défendent ces valeurs d'écologie et de solidarité". Elle justifie cette action par la montée de l'extrême droite "qui attaque souvent ces espaces de manière indirecte".

Greenpeace interpelle également les candidats aux élections municipales et métropolitaines en les exhortant à agir sur plusieurs sujets du quotidien comme les transports, le logement, ou l'alimentation. Des candidats aux municipales accusés de multiplier des "discours d'écolo bashing" (dénigrer l'écologie). Face à ce contexte, l'ambition pour l'organisation est de montrer un autre visage de l'écologie celui qui agit en faveur des citoyens "pour préserver leur santé, leur dignité, et améliorer leur quotidien".



