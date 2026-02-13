Actualité
Une œuvre flottante pour donner à la Fête des lumières une dimension spectaculaire et typiquement lyonnaise @Image générée par ChatGPT
Article payant

Fête des lumières : les projets pour rallumer la flamme

  • par Guillaume Lamy

    • À quelques semaines des élections municipales, l’avenir de la Fête des lumières s’invite dans le débat politique lyonnais. Alors que l’édition 2025 a laissé un goût d’inachevé, des voix s’élèvent pour réinventer cet événement emblématique.

    Treize ans. C’est le temps qu’il aura fallu à Lyon pour adopter les drones lumineux testés pour la première fois à Linz, en Autriche, en 2012. Treize années de décalage pour une ville qui se targuait d’être à l’avant-garde de l’innovation lumineuse. Ironie du sort, c’est précisément ce spectacle de drones, au parc de la Tête-d’Or, qui a été élu troisième œuvre préférée par le public. La nouveauté tant attendue, celle qui arrive avec treize ans de retard, fait un carton.

    Lire aussi : Lyon : l'avant-gardisme perdu de la Fête des lumières

    Banalisation

    Mais quelque chose monte. On le sent dans les conversations, dans les regards, un peu moins émerveillés qu’avant. Un effet lassitude. L’impression de tourner en rond. C’est bien, c’est beau mais ce n’est plus aussi avant-gardiste qu’avant. Surtout, aujourd’hui, toutes les grandes villes ont leur Fête des lumières : de Paris à Bordeaux, de Guangzhou à Sydney, de Londres à Amsterdam, de Medellín à Rio de Janeiro… “Même si tous les festivals de lumières dans le monde sont très différents, Lyon a eu un impact majeur sur-le-champ. Tout le monde s’est inspiré de Lyon, d’une manière ou d’une autre, certains volontairement, d’autres moins consciemment. Il y a donc clairement une inspiration, parfois une filiation”, explique à Lyon Capitale Mark Burton-Page, directeur général de l’association Luci (Lighting Urban Community International), un réseau international sur l’éclairage urbain, créé en 2002 à l’initiative de la Ville de Lyon. Le problème ? Cette filiation s’est retournée contre elle. La technologie s’est démocratisée, le modèle lyonnais a été copié partout. À force d’inspirer la planète, Lyon a banalisé sa propre originalité. Ce qui était singulier est devenu commun. Si la ville vit toujours sur sa réputation de pionnière, dans les faits, elle suit plus qu’elle n’invente.

    Lire aussi :Le tour du monde des festivals lumière

    Il vous reste 76 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

    à lire également
    Notre-Dame-du-Pré à proximité de La Plagne © Jérémy Tainmont / Cœur de Tarentaise
    Article payant Immobilier de montagne : la revanche des anciennes stations de ski
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Notre-Dame-du-Pré à proximité de La Plagne © Jérémy Tainmont / Cœur de Tarentaise
    Article payant Immobilier de montagne : la revanche des anciennes stations de ski 19:30
    Article payant Fête des lumières : les projets pour rallumer la flamme 19:00
    Victor Bosch
    Article payant Victor Bosch, le 'papy' rock de Lyon 18:30
    "Remettre l'écologie au coeur de la campagne" : Greenpeace se mobilise à Lyon ce samedi 18:00
    Rillieux-la-Pape : le communiste Christian Combier se retire de la course à la mairie 17:51
    d'heure en heure
    Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli veut réhabiliter la portion sud de la ViaRhôna 17:20
    police Lyon
    Lyon : un pickpocket arrêté en flagrant délit à la Croix-Rousse 16:48
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : la réclusion à perpétuité requise contre un homme accusé du meurtre de son ex-conjointe  16:35
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Téléphone, excès de vitesse... Les gendarmes alignent les chauffards près de Lyon 16:05
    Lyon : un homme entre la vie et la mort après des violences entre l'extrême droite et des antifas 15:14
    Municipales : le projet de Grégory Doucet pour rendre les musées accessible au plus grand nombre 14:40
    "Il y a des trous dans la raquette" : à Lyon, la CGT des TCL interpelle les candidats aux élections locales 14:10
    Lyon : décès d'Alain Sebban, fondateur de Vatel et président du Consistoire régional 13:38
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut