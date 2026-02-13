Actualité
Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
Cour D’Assises de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Lyon : la réclusion à perpétuité requise contre un homme accusé du meurtre de son ex-conjointe 

  • par La rédaction

    • La réclusion à perpétuité à été requise contre un homme suspecté du meurtre de son ex-conjointe, jugé devant la cour d'assises du Rhône à Lyon.

    La peine maximale de la réclusion criminelle à perpétuité a été requise vendredi contre un homme jugé pour le meurtre en 2022 de son ex-conjointe, devant la cour d'assises du Rhône à Lyon. Evoquant "un meurtre typique des féminicides", l'avocate générale Dorothée Perrier a également requis une période de sureté de 22 ans, assortie du retrait total de l'autorité parentale de Mourad B. sur ses quatre enfants.

    "Un meurtre en représailles"

    Pour la magistrate, l'accusé a commis sur son ex-conjointe "un meurtre en représailles, pensé avec la volonté d’annihiler, avec acharnement, en l’égorgeant alors qu’elle était déjà agonisante sur le sol et dans un contexte de violences répétées, et de poursuites judiciaires". L'autopsie avait relevé 54 plaies sur le visage et le corps de Nathalie D, 33 ans, certaines ayant pu être causées par un marteau, d'autres par un objet tranchant d'au moins 15 cm, notamment une profonde plaie latérale le long de la gorge.

    Le jeune femme avait été tuée le soir du 8 mai 2022, devant sa maison à Grézieu-la-Varenne, à l'ouest de Lyon, sous les yeux de leurs trois filles alors âgées de 3 à 13 ans, et de l'une de leurs amies. Sa mort est intervenue alors qu'elle avait en sa possession un téléphone "grave danger", qu'elle n'a pas utilisé au moment de son agression.

    Elle avait porté plainte à de multiples reprises contre son ex-conjoint, qui était placé sous contrôle judiciaire depuis mars 2022 et avait interdiction d'entrer en relation avec elle. L'accusé avait aussi déjà été condamné pour violences sur une autre ex-compagne.

    à lire également
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Téléphone, excès de vitesse... Les gendarmes alignent les chauffards près de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : la réclusion à perpétuité requise contre un homme accusé du meurtre de son ex-conjointe  16:35
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Téléphone, excès de vitesse... Les gendarmes alignent les chauffards près de Lyon 16:05
    Lyon : un homme entre la vie et la mort après des violences entre l'extrême droite et des antifas 15:14
    Municipales : le projet de Grégory Doucet pour rendre les musées accessible au plus grand nombre 14:40
    "Il y a des trous dans la raquette" : à Lyon, la CGT des TCL interpelle les candidats aux élections locales 14:10
    d'heure en heure
    Lyon : décès d'Alain Sebban, fondateur de Vatel et président du Consistoire régional 13:38
    Littérature : Anne Berest, au nom du père… 12:59
    police judiciaire
    "Braquage du siècle" en Suisse : après trois ans de cavale, deux Lyonnais ont été arrêtés en Haute-Savoie 12:09
    Lyon : trois suspects interpellés après un enlèvement en région parisienne 11:36
    gendarme
    Au volant d'une voiture volée, il fonce dans les gendarmes qui ouvrent le feu 11:00
    Municipales à Lyon. Centre de santé, avenir du Clip... Le projet des écologistes pour La Guillotière 10:25
    Sdmis Rhône
    Une femme décède après une chute dans le Rhône à Lyon 09:52
    Ce fabricant de pain situé aux Minguettes à Vénissieux fermé d'urgence par la préfecture 09:22
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut