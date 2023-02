Expo : questions de corps au musée d’Art contemporain de Lyon

En 2023, le musée d’Art contemporain dédie ses expositions à l’exploration du corps en tant qu’objet artistique et politique, un sujet souvent abordé par les artistes de 1960 à nos jours…

Le musée d’Art contemporain a décidé de consacrer l’essentiel de sa programmation à un sujet dont beaucoup d’artistes se sont emparés depuis la seconde moitié du XXe siècle : l’exploration du corps en tant qu’objet artistique et objet d’étude, mais aussi en tant que médium en prise aux mutations sociales, aux privations de liberté, aux diktats de l’esthétisme, à la violence ou encore aux révolutions.

Nathalie Djurberg & Hans Berg, Dark Side of the Moon, 2017

Puisant dans sa propre collection, il présente avec Le Corps dans la collection des œuvres d’artistes aux approches multiples, réalisées durant ces quarante dernières années. Conçue autour de deux temps forts – le premier s’intéressant à la notion de “corps-frontière” (février-juillet 2023), le second au corps social (septembre-décembre 2023) –, l’exposition confronte les œuvres de collection à celles d’artistes spécialement invités pour instaurer un dialogue et amener de nouveaux points de vue sur la question du corps.

Jesper Just, images pré́paratoires - production still

Ainsi, au deuxième étage, le public pourra découvrir les films d’animation de Nathalie Djurberg et Hans Berg qui mettent en scène de façon burlesque et transgressive des personnages aux corps déformés, en lutte ou en osmose avec d’autres créatures, souvent animales ou inspirées de contes et, au troisième étage, un film de Jesper Just, créé spécialement pour l’exposition, qui révèle la topographie émotionnelle d’un acteur capturée par une machine IRM lors d’un monologue.

Le Corps dans la collection/Nathalie Djurberg & Hans Berg/Jesper Just – Du 24 février au 9 juillet au macLYON