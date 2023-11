Expo : le musée d’Histoire de Lyon inaugure son nouveau parcours permanent

Le MHL – musée d’Histoire de Lyon – dévoile son parcours permanent qui intègre une nouvelle exposition : “Lyonnaises, Lyonnais ! Pouvoirs et engagements dans la cité”.

Entamée il y a cinq ans avec trois étapes, la refonte complète du musée d’Histoire de Lyon s’achève par l’inauguration d’une quatrième exposition, qu’il sera possible de découvrir lors d’un week-end festif, les 2 et 3 décembre.

Destinée aux touristes et aux Lyonnais qui comprennent à travers elle l’histoire de la ville, élaborée avec des chercheurs et des experts scientifiques, cette nouvelle muséographie positionne désormais le MHL parmi les plus novateurs des musées de ville en Europe avec ses quatre espaces.

Jeanne-Marie, personnage fictif présent dans le nouveau parcours du MHL est cheffe d‘atelier de soierie au XIXe siècle. © Studio Un jour dans le temps.

“Portraits de Lyon” (Se repérer dans la ville) démontre la métamorphose de la ville avec notamment une maquette interactive augmentée ; “Les Pieds dans l’eau” (Vivre avec le Rhône et la Saône) évoque les relations des Lyonnais avec leurs cours d’eau, l’œuvre phare étantla pirogue-vivier du XVIe siècle issue de fouilles archéologiques ;“Qu’est-ce que tu fabriques” (Lyon industrielle et ouvrière) retrace l’aventure industrielle de la ville ainsi que sa mémoire ouvrière et nous fait admirer son magnifique métier à tisser à la grande tire et la toute dernière, “Lyonnaises, Lyonnais ! Pouvoirs et engagements dans la cité”, déroule le récit d’une histoire politique de Lyon avec ses conflits et les figures du pouvoir ainsi que des exemples d’engagements citoyens.

Maquette de l’hôtel de ville de Lyon. Carton, bois, verre et métal, fin du XVIIe siècle. © Musée d’Histoire de Lyon – Gadagne , inv. 7. Photo :Xavier Schwebel

Parmi les œuvres phares : la maquette de l’hôtel de ville et le tableau Le Sac de Lyon par les calvinistes en 1562 peint vers 1565. Ludique, connectée et inclusive, réalisée par Scénorama, atelier basé à Lyon, la scénographie a été élaborée pour favoriser la rencontre avec tous les publics, témoignant d’une attention particulière pour les jeunes et les enfants.

Elle prône un regard décalé qui transforme le musée en un lieu à la fois familier et étrange, convoque l’humour et les sens pour désacraliser l’institution muséale !

MHL – Ouverture du nouveau parcours le 2 décembre – Week-end festif et gratuit les 2 et 3 décembre – Programme complet : www.gadagne-lyon.fr