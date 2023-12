Ces expos à ne pas manquer à Lyon

Une sélection de quatre expositions à voir dès le mois de décembre.

Dubaï - Comm(e)une ville, du collectif Item

Les archives municipales de Lyon accueillent une double exposition qui nous invite à observer la ville et ses territoires. Saisies lors de voyages par les photographes du collectif lyonnais ITEM, les images offrent dans Comm(e)une ville une vision contemporaine de l’instant présent et sont mises en regard avec des archives qui, par exemple, témoignent de l’évolution de l’urbanisation de Lyon. Le parcours déploie sous la forme d’un jeu des documents et objets à partir d’un abécédaire urbain : D comme démolition, G comme gare, M comme métro, U comme urinoir, et s’achève à la lettre Z comme zones piétonnes (jusqu’au 16 février).

Aller / Voir/ Pouvoir / Faire – Michel Lepetitdidier

Le musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique inaugure trois expositions : Aller / Voir/ Pouvoir / Faire – Michel Lepetitdidier retrace le parcours du designer graphique qui a réalisé l’identité visuelle du musée du Louvre, autour d’un dialogue entre graphisme et photographie ; Enveloppe.s consacre la poétesse américaine du XIXe siècle Emily Dickinson et son œuvre prolifique écrite sur différents supports, dont les enveloppes, et La fabrique : le livre du futur qui présente les travaux de Laura Ben Haïba et Hadrien Pelletier réalisés autour du livre du futur. À partir d’une collecte d’ephemera (imprimés à utilisation courte tels des tracts ou des billets), du réemploi de chutes de papier et de fabrication de matières plurielles, ils transforment le livre en objet manufacturé, rempli de traces et d’histoires intimes (jusqu’au 25 février 2024).

Les Exilés, Washington DC © Edith Roux

La photographe Edith Roux revient à la galerie Le Bleu du Ciel avec Les Exilés faisant suite à un premier travail réalisé en 2010 en Chine sur le peuple ouïghour dépossédé de son habitat naturel. Elle présente des portraits de Ouïghours réalisés dans différentes villes : Paris, Munich, La Haye, Istanbul…, illustrant la diaspora. Dans certaines photos, leur visage est masqué par une surface spéculaire floue (où les visiteurs peuvent se refléter) car même en dehors de leur pays, ils sont sous surveillance des autorités chinoises qui menacent, en cas de contestation, d’envoyer dans des camps leur famille restée sur place (du 16 décembre au 2 mars).

Le musée Cinéma et Miniature vient d’ouvrir “L’art du cinéma à travers l’objectif de Wes Anderson”, un espace permanent dédié à l’univers du réalisateur américain

Pionnier dans les domaines de la conservation et la restauration d’objets emblématiques du cinéma, le musée Cinéma et Miniature vient d’ouvrir “L’art du cinéma à travers l’objectif de Wes Anderson”, un espace permanent dédié à l’univers du réalisateur américain avec les costumes, décors et accessoires tirés de nombreux films tels que Fantastic Mr. Fox, The Grand Budapest Hotel ou des courts métrages comme Le Cygne et Le Preneur de rats sortis récemment sur Netflix, permettant aux visiteurs de découvrir tous les métiers du septième art. À voir en famille !