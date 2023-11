Expo photos : coups de cœur à la galerie Poltred

Trois artistes ont imaginé des récits photographiques surprenants en forme de diptyques à la galerie Poltred. C’est beau, poétique et à emporter !

JAAAR #2 est le titre de cette exposition réalisée par le collectif JAAAR composé de trois artistes qui travaillent ensemble sur le médium photographique avec une approche à la fois plastique et expérimentale : RE3000E, Aurélien Aumond et Julien Malabry (co-fondateur de Poltred), explorant par ailleurs d’autres pratiques : vidéo, street art, graphisme, peinture jusqu’au pilotage de drone.

Sur deux murs, on découvre les photos (nombreuses et de petit format) qu’ils ont réalisées chacun de leur côté sans se concerter, en numérique, argentique ou avec un portable et qui, assemblées sous forme de diptyques, révèlent des liens imprévisibles entre elles, creusant des récits inspirés d’un environnement quotidien visible ou invisible.

Réalisme, flou et abstraction

Refusant d’afficher une thématique précise, les auteurs nous laissent libres d’inventer nos propres histoires, de ressentir où les diptyques se forment qu’il s’agisse des couleurs, des matières, des atmosphères, du réalisme, du flou ou de l’abstraction.

On perçoit ainsi une photo de roche naturelle qui fait écho à un imposant bâtiment, un homme avec un foulard arabe traditionnel à des chaînes, un gratte-ciel sur fond bleu à une cheminée qui dégage une fumée noire, le gris acier d’une portière à un ciel sombre et lumineux, des feuilles qui plient sous la pluie derrière une fenêtre à une vitre brisée ou peut-être un éclair…

Notre imagination divague, c’est surprenant, poétique, beau ! Et il est difficile de résister à l’envie de partir avec une ou plusieurs œuvres car les prix affichés sont très accessibles : 30 euros la photo et 50 euros le diptyque.

JAAAR #2 - Collectif JAAAR – Jusqu’au 25 novembre, à la galerie Poltred – www.poltred.fr