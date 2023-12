Musée des Beaux-Arts de Lyon : la fascination des ruines

Le musée des Beaux-Arts de Lyon dévoile toutes les formes de ruines qui de l’Empire romain jusqu’aux mondes imaginaires des jeux vidéo ne cessent de fasciner les hommes !

Formes de la ruine est une exposition exceptionnelle conçue à partir de la réflexion d’Alain Schnapp, archéologue et historien, auteur de Une histoire universelle des ruines (2020).

Plus de trois cents œuvres sont présentées, érigeant un périple à l’intérieur des formes de ruines qui – de l’Empire romain aux mondes imaginaires des jeux vidéo, en passant par l’Égypte, les Amériques, jusqu’aux civilisations les plus lointaines – témoignent de nos sociétés.

Hubert Robert, Les Découvreurs d’antiques, vers 1765. Huile sur toile, 81 × 67,5 cm – Musée de Valence © Musée de Valence, photo Philippe Petiot

Toutes les formes de pratiques des ruines y sont dévoilées : collectes de fragments d’activités humaines sur et dans le sol, aménagement d’espaces naturels à des fins mémorielles ou cultuelles, construction d’édifices comme les mégalithes, pyramides et ouvrages d’art des grands empires…

L’exposition démontre également la manière dont les artistes contemporains s’intéressent aux ruines, documentent et interprètent leurs origines historiques et sociétales, à partir desquelles ils construisent un autre futur.

Véritable dialogue entre les civilisations, l’exposition s’articule autour de quatre thèmes : la mémoire et l’oubli, l’équilibre entre nature et culture, le lien entre le matériel et l’immatériel, la tension entre présent et futur. À ne pas manquer !

Formes de la ruine – Du 1er décembre 2023 au 3 mars 2024 au musée des Beaux-Arts de Lyon