Rhône : les habitants de 78 communes seront recensés dès ce jeudi

  • par Loane Carpano

    • Les habitants de 78 communes du Rhône, dont Lyon et Caluire, seront recensés par l'Insee à compter de ce jeudi 15 janvier.

    Lyon, Caluire, ou encore, Brignais, feront partie des 78 communes dont la population sera recensée par l'INSEE en 2026. Dans ce contexte, des agents recenseurs de l'INSEE se déplaceront à domicile pour recueillir des informations auprès des habitants. Ces visites serviront à compter les habitants et à recueillir des données concernant l'âge, l'emploi, les transports, ou encore des informations sur le logement.

    Collectés à des fins statistiques, ces données serviront notamment pour ajuster les dotations de l'Etat et le nombre de services aux communes, en fonction du nombre d'habitants. Egalement réalisable en ligne, l'enquête débutera ce jeudi 15 janvier et se terminera le 21 février. A noter que toute information transmise restera confidentielle et ne sera jamais divulguée.

