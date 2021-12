Les 4 métros lyonnais, ainsi que le funiculaire Saint-Just circuleront toute la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

Pas de couvre-feu le 31 décembre, a annoncé le gouvernement lundi soir. Du coup, vendredi soir, les métros lyonnais circuleront toute la nuit. "Afin de faciliter les déplacements et pour inciter le plus grand nombre à emprunter les transports en commun pour les festivités du jour de l’an, les 4 lignes de métro et le funiculaire Saint-Just circuleront toute la nuit du 31 décembre au 1er janvier", explique Bruno Bernard, le président du Sytral.

Entre minuit et 5h du matin, lors de la nuit du 31, il y aura notamment un métro D toutes les 5 minutes, un métro A toutes les 9 minutes, et un métro B toutes les 10 minutes.

"Pour compléter ce dispositif, 4 parcs-relais connectés au réseau métro resteront ouverts sans interruption et les 3 lignes de bus « Pleine Lune » assureront leurs services habituels depuis le centre-ville de Lyon. Et pour se déplacer sur l’ensemble du réseau les usagers pourront également profiter du ticket soirée à 3,20€ permettant de voyager de 19h jusqu'à 4h du matin", souligne le Sytral.

Les 4 parcs-relais ouverts toute la nuit du 31 :