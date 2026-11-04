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Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
© Manon Millet

Un mercredi frais et nuageux à Lyon, seulement 9 degrés attendus

  • par LR

    • C'est un mercredi plutôt gris et particulièrement nuageux qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 4 novembre 2026.

    Pour poursuivre cette semaine, le temps s'annonce plutôt gris à Lyon ce mercredi. Un voile nuageux souvent épais remontera du sud au cours de la journée, apportant de nombreux nuages. Le soleil pourrait malgré tout briller sous forme d'éclaircies temporaires.

    Côtés températures, l'ambiance est toujours fraiche. S'il fait seulement 3 degrés ce mercredi matin le mercure ne dépassera pas les 9 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs 5 degrés en dessous des normales de saison et une fraicheur qui devrait se maintenir jusqu'à la fin de la semaine à Lyon.

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