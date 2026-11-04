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Anaïs Belouassa-Cherifi et Raphael Arnault. @BelouassaAnais

La conférence de Raphaël Arnault, annulée à Lyon, se tiendra bien à Villeurbanne

  • par V.G.

    • Après l'annulation d'une première conférence à Lyon pour des raisons de sécurité, le député LFI Raphaël Arnault tiendra finalement une rencontre autour de son livre vendredi dans un bar de Villeurbanne, avec Anaïs Belouassa-Cherifi.

    Une conférence du député LFI Raphaël Arnault, initialement prévue jeudi et annulée par une mairie d'arrondissement de Lyon pour des raisons de sécurité, aura finalement lieu vendredi, à Villeurbanne, a annoncé le parlementaire mardi.

    "Nous serons bien présents ce vendredi" dans un bar de Villeurbanne "pour rappeler que Lyon et ses alentours sont des terres d'antifascisme et de résistance à l'extrême droite", affirment dans un communiqué commun le député LFI du Vaucluse et Anaïs Belouassa-Cherifi, députée LFI du Rhône. Raphaël Arnault avait publié en début de semaine dernière sur son compte Instagram une affiche annonçant des "débats et échanges" en sa présence autour de son livre "Antifasciste" le 5 novembre, dans une salle municipale de la mairie du 8e arrondissement de Lyon.

    Mais cette mairie dirigée par l'écologiste Olivier Berzane avait "décidé d'annuler la réservation de la salle", vu "les risques que comporte la tenue de cet événement, programmé" le jour de la manifestation contre la vie chère, avait indiqué jeudi la ville de Lyon, conduite par l'écologiste Grégory Doucet. "C'est dans ce contexte, et sans garantie que les conditions de sécurité nécessaires soient réunies, que cette décision a été prise", avait poursuivi la ville de Lyon, tout en rappelant "son attachement à l'expression de la diversité des opinions".

    LFI critique la mairie de Lyon

    Les avocats de Mme Belouassa-Cherifi, Chririnne Ardakani et Louis Pierot avaient alors assuré que la conférence serait maintenue, dans un autre lieu, rappelant que "la liberté de réunion est une liberté fondamentale à valeur constitutionnelle". Dans leur communiqué mardi, les deux élus demandent ainsi à la préfecture de "prendre toutes les dispositions nécessaires" pour garantir cette liberté "ainsi que la sécurité des participants".

    Ils critiquent au passage la mairie de Lyon, qui a pris cette décision d'annulation, selon eux "à la demande de l'extrême droite". Cette annonce intervient alors que M. Arnault a été entendu jeudi dans les locaux de la sous-direction antiterroriste (Sdat) en audition libre, dans le cadre de l'enquête sur la mort en février à Lyon du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque.

    Les coups lui avaient été portés après une bagarre entre militants d'ultragauche et d'ultradroite et 14 personnes ont été mises en examen pour meurtre ou complicité dans cette affaire, dont des proches de Raphaël Arnault, parmi lesquels son attaché parlementaire.

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