Avec Constance, l’humoriste éponyme livre au théâtre Jean-Carmet un spectacle d’une rare sincérité où le rire devient un formidable moyen d’aborder les fragilités humaines.

Seule en scène, elle transforme son vécu en un récit aussi mordant que bouleversant, explorant avec finesse les difficultés liées à la santé mentale.

Entre autodérision, émotions à vif et instants de légèreté, chaque mot trouve sa juste place et résonne avec le public. Loin des clichés, ce seule en scène invite à réfléchir tout en offrant de véritables éclats de rire.

Sans jamais sombrer dans l’excès de l’émotion, Constance prouve que l’humour peut aussi être un outil de résilience. Sans aucun doute, cette artiste saura toucher les spectateurs et leur offrir un moment aussi poignant que profondément humain.

Constance – Le 6 novembre au théâtre Jean-Carmet, Mornant